Bir uçak bileti aldığınızda karşınıza bir sürü harf ve numaralar çıkıyor. Önemli mesajlar da taşıyan bu kodların anlamlarını biliyor musunuz?

Yolcu sınıfından koltuk numarasına ve güvenliğe kadar pek çok bilgiyi taşıyan bu kodların aslında şifre kırıcıların eline geçtiğinde yapabileceklerinin de farkında olmanız gerek.

O zaman sosyal medyada uçak biletlerinizi paylaşmadan önce ya da uçak biletine çok da aşina değilseniz bilmeniz gerekenler var.

Uçuş numaraları

Biletinizdeki iki büyük harf ve ardından gelen dört haneli sayılar, uçuş numaranızı ifade ediyor. Hava yollarının evrensel olarak kısaltmaları var ve biletlerde de bunlar kullanılıyor.

Örneğin Türk hava Yolları ile uçuyorsanız biletinizde TK 0284 gibi bir numara görürsünüz. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) tarafından belirlenen bu kodlarda AA yer alıyorsa bu da American Airlines ile uçtuğunuzu gösterir.

Yanında yer alan numaralar ise belirli bir rota ve zaman dilimi için atanmış uçuş numarasıdır. Bu da hava trafik kontrolleri için karışıklık olmaması adına gerekli bir atanmış numara.

Sınıf kodları

Yolcunu sınıfını belirleyen kodlar da uçak bileti üzerinde yer alıyor. Ekonomi sınıfı W, P, T, L, V, G, M, H, S, E, Q, Y, B harfleriyle; business K, J, C, D harfleriyle ve first class da A, U, O, F harfleriyle temsil ediyor.

Ancak yaygın olarak ekonomik sınıf için Y, business için C ve first class için de F harfleri tercih ediliyor. Yine de her hava yolu firması için farklı olabileceğini unutmayın.

Bu harfler aynı zamanda koltuğunuzun genişliğinden tutun da bagaj hakkınıza kadar birçok detayı da etkiliyor. Uçuş için yapılan kampanya ve indirimlerin hangi bilet türlerinde geçerli olduğunu da bu kodlarla anlayabilirsiniz. Aynı zamanda bu kodlarla, mil kazanmanız da değişiklik gösterir.

PNR numarası

PNR (Passenger Name Record) yani Yolcu İsim Kaydı, uçak bileti aldığınızda size verilen bir rezervasyon kodu. Genellikle altı harften oluşan bu kod sayesinde biletinizi hızlıca kontrol edebilir, online check-in yapabilir veya uçuştaki değişiklikleri takip edebilirsiniz. Kısacası PNR numarası sizin uçağa giriş anahtarınızdır.

Ancak dikkat etmeniz gereken asıl nokta PNR numarasıdır. Bu kod, tüm iletişim bilgilerinizi de içerir. Bu yüzden de uçağınızı beklerken biletinizi sosyal medyada paylaşacaksanız özellikle PNR numaranızı kapatmanızda fayda var.

Eğer bir bilgisayar korsanı, PNR numaranızı hesabınıza ulaşmak için kullanabilir, uçuş millerinizi kullanabilir, uçuşunu değiştirebileceği gibi uçuşunuzu iptal de edebilir.

Koltuk numaraları

Uçağın içerisinde tam olarak nereye oturacağınızı ise uçak biletinde yer alan koltuk numarası belli eder. Seat/Koltuk kısmında yer alan kodunuz eğer 14A ise 14. sırada cam kenarında oturacaksınız demektir.

B ve C orta koltukları, D ise koridor kenarını temsil ederken bunun da uçağın iç düzenine göre değişebileceğini unutmayın.

Bagaj hakkı

Uçak biletlerinde, özellikle de dijital biletlerde, bagaj hakkınız ve ek hizmetler de belirtiliyor. Örneğin, "1PC" ifadesi bir adet ücretsiz bagaj hakkınız olduğunu gösteriyor. Bazı biletlerde ise “/” işaretiyle “Bag:” yanında da bunu görebilirsiniz.

Eğer ekstra bagaj almayı düşünüyorsanız, bileti satın alırken bu kısımlara dikkat etmelisiniz.

Gün, saat ve kapı numarası

Hepinizin bildiği üzere zaten Date uçuşunuzu yapacağınız günü, Time ise uçağınızın saatini belirtiyor.

Kapı numaranız ise Gate kısmında belirtiliyor. Uçuşu olan yolcuların bekleme alanı da olan bu kısım sayesinde kendi kapınıza ulaşabilir ve kapı açıldıktan sonra uçağınıza binebilirsiniz.

SSSS

Herkesin değil ama bazı insanların uçak bileti üzerinde SSSS ibaresi de yer alabiliyor ve bu da ilave güvenlik taramasından geçeceksiniz demek.

Daha detaylı bilgi için ilgili içeriğimizi inceleyebilirsiniz.

Flight gibi bilet numaranız, nereden nereye gideceğiniz gibi bilgileri zaten hepimiz biliyoruz. Bunların dışında “Acaba bu ne demek?” diye sorulan birçok soruya da açıklık getirmiş olduk.

Sizin eklemek isteyecekleriniz varsa yorumlara bekliyoruz.

