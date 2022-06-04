Dwayne Johnson'ın başrolünde yer alacağı DC filmi Black Adam'dan yeni posterler paylaşıldı. Yapımın fragmanının ne zaman çıkacağı da belli oldu.

DC çizgi romanlarının en sevilen karakterlerinde olan Black Adam’ın uzun yıllardır beyaz perdeye uyarlanması bekleniyordu. Bu bekleyiş geçtiğimiz yıllarda sona ermişti ve karakterin popüler aktör Dwayne Johnson’ın başrolde yer aldığı bir filmle hayranlarla buluşacağı açıklanmıştı. Karakterle aynı ismi taşıyan yapımın çıkış tarihinin ise 21 Ekim 2022 olduğu belirtilmişti.

Bizim de sizlere aktardığımız üzere Shazam karakteri ile olan düşmanlığıyla tanınan ve bir anti-kahraman olan bu karakterin filmi ile ilgili geçtiğimiz aylarda ilk teaser gelmişti. Şimdi ise Black Adam’ı canlandıran Dwayne Johnson, filmden yeni posterler paylaşarak yeni fragmanın bizlerle ne zaman buluşacağını duyurdu.

8 Haziran’da fragman geliyor

Twitter üzerinden yapılan paylaşımda Johnson’un dört farklı poster paylaştığı görüldü. Bu posterlerde DC’nin bir süper kahraman takımı olan Justice Society of America’da yer alacak; Hawkman, Dr. Fate, Cyclone ve Atom Slasher karakterlerinin bulunması da dikkat çekti. Ayrıca bir posterde Hawkman karakteriyle Black Adam karakterinin göz alıcı bir hesaplaşmasının yer alması hayranların beğenisini topladı.

Bunun yanı sıra, açıklamalarında “DC evrenindeki güç hiyerarşisi değişecek” ifadelerini kullanan Johnson, yapımın heyecanla beklenen fragmanının ne zaman çıkacağını da paylaştı. Buna göre Black Adam filminin fragmanı, 8 Haziran günü bizlerle buluşacak.

21 Ekim 2022’de vizyona girmesi beklenen yapımın yönetmen koltuğunda Orphan, Unknown gibi filmlerden tanıdığımız Jaume Collet-Serra oturuyor. Adam Sztykiel, Rory Haines ve Sohrab Noshirvani tarafından kaleme alınan yapımın oyuncu kadrosunda ise, Dwayne Johnson’ın yanı sıra Sarah Shahi, Pierce Brosnan, Noah Centieo, Aldis Hodge, Quintessa Swindell gibi isimler bulunuyor.

İşte yayınlanan diğer posterler