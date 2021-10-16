Dwayne Johnson'lı 'Black Adam'dan Teaser Yayınlandı

Uzun bir bekleyişin ardından DC evreninin en ünlü karakterlerinden birisi olan Black Adam, sonunda beyaz perdeye geliyor. Filmin kadrosunda Dwayne Johnson, Pierce Brosnan gibi ünlü isimler yer alıyor.

Başrolünde 87,5 milyon dolarla Hollywood'un en çok kazanan aktörü Dwayne ‘The Rock’ Johnson’ı izleyeceğimiz DC Comics uyarlaması 'Black Adam', uzun süreli bir bekleyişin ardından sonunda hayata geldi.

10 yıldan daha uzun bir süredir yapım aşamasında olan, bir başka çizgi roman karakteri Shazam’ın yeminli düşmanı anti kahraman Black Adam’ın hikayesine odaklanan filme ait ilk görüntüleri; bir hayran etkinliği olan DC Fandome kapsamında Johnson bizzat paylaştı.

Film 2007 yılından beri yapım aşamasında

Dwayne Johnson’ın Shazam ya da Black Adam’ı oynayacağı dedikoduları aslında 2007 yılı kadar eskiye dayanıyor. 2014 yılında ‘Shazam!’ filminde Black Adam olarak yer alması için Johnson’la anlaşıldı; ancak yapımcılar daha sonra karakterin kendisine ait bir filminin olmasının daha iyi olacağına karar verince Johnson, 2019 yılında çıkan ve başrolünde Zachary Levi’yi izlediğimiz Shazam filminde yer almadı.

Johnson, filme ilk bakışa geçmeden evvel, "Bu film, bu evren benim için çok uzun bir süredir devasa bir tutku projesi oldu," diyerek film için ne kadar heyecanlı olduğunu belirtti. Johnson ayrıca Black Adam’ın, kadrosunda yer aldığı filmler arasındaki en sağlam aksiyon sahnelerinden bazılarına sahip olduğunun da altını çizdi. Johnson’ın karakteri dışında Black Adam, Justice Society’nin üyelerine de odaklanacak. Filmde özel yapım metal kanatları sayesinde uçabilen Hawkman olarak Aldis Lodge, molekülleri kontrol ederek boyutunu, yoğunluğunu ve gücünü değiştirebilen Atom Smasher olarak Noah Centineo, rüzgarı kontrol edebilen Cyclone karakteriyle Quintessa Swindell ve Helmet of Fate sayesinden güçlü bir büyücüye dönüşen arkeolog Doctor Fate ile de Pierce Brosnan yer alıyor. İşte Black Adam'a ilk bakış:

Yönetmen koltuğunda, Johnson ile daha önce Disney’in hit filmi “Jungle Cruise”da çalışmış olan Jaume Collet-Serra'nın oturduğu Black Adam’ın senaryosu ise Rory Haines, Sohrab Noshirvani ve Adam Sztykiel’in imzasını taşıyor. Black Adam’ın 29 Temmuz 2022’de vizyona girmesi bekleniyor.