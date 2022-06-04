Son günlerde eski eşi Amber Heard’a açtığı hakaret davasıyla gündemden düşmeyen Johnny Depp’in Karayip Korsanları kariyeri de merak konusu olmuştu. Bugün eski bir Disney yetkilisi yaptığı açıklamada Depp’i yeniden Kaptan Jack Sparrow olacak görebileceğimizi iddia etti.

Eski eşi Amber Heard’a karşı açtığı hakaret davasında verdiği ifadede hayranlarını üzecek açıklamalar yapan Johnyy Depp ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Bu iddia eski bir Disney yöneticisi tarafından gelince doğru olma ihtimali de hayranlarını bir hayli heyecanlandıracak gibi duruyor.

Jack Sparrow karakteriyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan ve son zamanlarda gündemden düşmeyen Depp, Disney’in Karayip Korsanları serisine dönüşü için kendisine herhangi bir teklif yapması halinde bunu reddedeceğini açıklamıştı. Bu açıklamanın hemen ardından ise Depp’in hayranları filme geri dönmesi için bir imza kampanyası başlatmıştı ve 500.000’e yakın imza toplanmıştı.

Hayranlarını sevindirecek iddia ile ilgili Depp bir açıklama yapmadı

Johnny Depp oynadığı son Karayip Korsanları filminin düşük gişe hasılatı yapması ve eski eşi Amber Heard ile arasındaki davalar nedeniyle uzun zamandır beyaz perdeden uzaktı. Eski bir Disney yöneticisi, Depp'in hakaret davası zaferinden sonra Karayip Korsanları’na geri dönme ihtimalinin yüksek olduğuna inanıyor.

İsmi açıklanmayan yönetici yaptığı açıklamada, "Karar sonrası, Karayip Korsanları'nın Johnny ile Kaptan Jack olarak yeniden başlamaya hazır olduğuna kesinlikle inanıyorum. Disney kültürünün derinlerine yerleşmiş sevilen bir karakter için çok fazla potansiyel gişe getirme ihtimali var. Jerry Bruckheimer ile Tom Cruise'un Top Gun: Maverick'teki muazzam başarısının üzerine çıkarak, güvenilir Hollywood yıldızlarını devasa popüler serilerde geri getirmek için Disney büyük çaba gösteriyor.” dedi.

Karayip Korsanları yapımcısı Bruckheimer, Depp’in serinin altıncı filmine dönüp dönmeyeceği ile ilgili, “Şu anda değil ancak gelecekte ne olacağı belirsiz.” açıklamasını yapmıştı. Ortaya atılan iddia hakkında Depp veya filmin yapımcısının yapacağı açıklamalar büyük merakla bekleniyor.