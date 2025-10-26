Fırsatları Kaçırmak İstemeyenlere: Black Friday İndirimleri Nasıl Takip Edilir?

Yavaş yavaş Kasım ayı yaklaşırken artık meşhur Black Friday indirimlerine de hazırlanmaya başladık. Peki indirimleri nerelerden takip etmek gerekir?

Kasım ayı neredeyse geldi çattı, bu da teknoloji tutkunları için tek bir anlama geliyor. Black Friday, bizdeki adıyla Efsane Cuma indirimlerinin vakti geldi.

Yeni bir akıllı telefon, oyuncu bilgisayarı, kulaklık ya da akıllı saat... Her ne arıyorsanız almanın tam zamanı ancak o kadar çok marka ve site var ki, gerçek fırsatları sahte indirimlerden ayırmak ve en iyi fiyatı bulmak zor olabiliyor. Eğer siz de "Bu indirim yağmurunda kaybolmak istemiyorum, en iyi teknoloji fırsatlarını nasıl yakalarım?" diyorsanız, gelin nereleri takip etmeniz gerektiğine hep birlikte bakalım.

Black Friday'de indirimleri takip etmenin yolları

İndirim dönemini bir nevi maratona benzetebiliriz. Son dakikaya bırakırsanız ya aradığınız ürünün stoğu biter ya da aceleyle yanlış bir karar verirsiniz.

1. İhtiyaç listenizi şimdiden hazırlayın

Black Friday'in en büyük tuzağı, ihtiyacınız olmayan şeyleri "çok ucuz" diye almaktır.

Ne istediğinizi bilin : Hangi model telefona, hangi özelliklerde bir laptopa ihtiyacınız var?

: Hangi model telefona, hangi özelliklerde bir laptopa ihtiyacınız var? Bütçenizi belirleyin : Bu ürün için ayırabileceğiniz maksimum tutarı netleştirin.

: Bu ürün için ayırabileceğiniz maksimum tutarı netleştirin. Listenize sadık kalın: O anlık parlayan ama listenizde olmayan ürünlere karşı dirençli olun.

2. E-posta bültenlerine abone olun ve sosyal medyayı takip edin

En iyi fırsatlar genellikle ilk duyanlara gider.

Markaları Takip Edin : Almayı düşündüğünüz markanın (Apple, Samsung, Xiaomi, HP, Sony vb.) kendi sitesindeki e-posta bültenine üye olun.

: Almayı düşündüğünüz markanın (Apple, Samsung, Xiaomi, HP, Sony vb.) kendi sitesindeki e-posta bültenine üye olun. Büyük Satıcıları Takip Edin : Teknosa, MediaMarkt, Vatan Bilgisayar gibi büyük teknoloji marketlerinin yanı sıra Trendyol, Hepsiburada, Amazon Türkiye gibi pazar yerlerinin de bültenlerine kaydolun.

: Teknosa, MediaMarkt, Vatan Bilgisayar gibi büyük teknoloji marketlerinin yanı sıra Trendyol, Hepsiburada, Amazon Türkiye gibi pazar yerlerinin de bültenlerine kaydolun. Sosyal Medya Alarmı: Markaların ve mağazaların Instagram, X (Twitter) hesaplarını takibe alın ve bildirimlerini açın. "Sadece uygulamaya özel" veya "sadece sosyal medyaya özel" anlık indirimleri (flash sales) böyle yakalayabilirsiniz.

3. "Bindirim" tuzağına düşmeyin

Bir ürünün fiyatının önce artırılıp sonra indirilmesi, yani "bindirim" yapılması maalesef sık karşılaşılan bir durum. Gerçek indirimi anlamanın tek yolu, ürünün geçmiş fiyatlarını kontrol etmektir.

Fiyat Takip Eklentileri : Tarayıcınıza (Chrome, Firefox vb.) fiyat geçmişi gösteren eklentiler kurabilirsiniz.

: Tarayıcınıza (Chrome, Firefox vb.) fiyat geçmişi gösteren eklentiler kurabilirsiniz. Karşılaştırma Siteleri: Akakçe, Cimri, Epey gibi siteler, bir ürünün son 3 ay, 6 ay veya 1 yıllık fiyat grafiğini size gösterir. Eğer mevcut indirimli fiyat, geçmiş ortalamanın gerçekten altındaysa bu iyi bir fırsattır.

Hangi sitede hangi indirim var? (En iyi fırsat takip siteleri)

Tüm siteleri tek tek gezmek elbette imkânsız ama fırsatları listeleyen harika platformlar var.

1. Fiyat karşılaştırma siteleri (Akakçe, Cimri, Epey)

Bu siteler, aklınızdaki bir ürünün (örneğin "iPhone 15 Pro") hangi sitede (Hepsiburada, Amazon, Trendyol, Vatan vb.) en ucuza satıldığını anlık olarak listeler. Favori ürününüze alarm kurarak fiyatı düştüğünde bildirim dahi alabilirsiniz.

2. Forumlar ve topluluklar

Birçok forum ve topluluk indirim avcılarının buluşma noktasıdır. Kullanıcılar, yakaladıkları "gerçek" indirimleri, kupon kodlarını veya sistem hatalarını (evet, bazen çok ucuza ürünler yakalanabiliyor) anlık olarak paylaşırlar.

3. Webtekno

Her indirim döneminde olduğu gibi elbette Black Friday'de de satın alabileceğiniz birçok indirimli ürünü siz okuyucularımızla paylaşıyoruz. Bizi internet sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan takip ederek aklınızdaki ürünü uygun fiyatlara yakalayabilirsiniz.

4. Uygulamaların "favori" özelliği

Trendyol, Hepsiburada ve Amazon gibi e-ticaret sitelerinde almayı planladığınız ürünleri sepetinize veya "favorilerinize" ekleyin. Fiyatı düştüğünde veya indirime girdiğinde uygulama size doğrudan bildirim gönderir.

Black Friday teknoloji indirimleri tam olarak ne zaman başlıyor?

Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nden sonraki ilk Cuma günüdür (Genellikle Kasım ayının dördüncü Cuması) ancak Türkiye'de satıcılar bu indirimleri "Efsane Cuma", "Süper Cuma", "Beklenen Cuma" gibi isimlerle tüm Kasım ayına, bazen de ayın başından itibaren yayarlar. Ana indirimler genellikle Kasım'ın son iki haftasında yoğunlaşır.