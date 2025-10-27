Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Sektörel Haberler ve İçerikler

Black Friday'de "İndirimin de İndirimini" Yaptırmak: Alışveriş Yaptıkça Para İadesi Ödeyen Platformlar

Kasım ayı indirim dönemine çok az kaldı. Milyonlarca kişi Black Friday ve 11.11 kampanyaları için sepetlerini doldurdu. Peki, Trendyol, Hepsiburada, Amazon gibi sitelerden yaptığınız alışverişlerde, mevcut indirimlerin üstüne bir de nakit para iadesi (cashback) alabileceğinizi biliyor muydunuz? İşte o indirimleri kâra çeviren, kullandıkça para kazandıran platformlar.

Black Friday'de "İndirimin de İndirimini" Yaptırmak: Alışveriş Yaptıkça Para İadesi Ödeyen Platformlar
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Kasım ayı ile kredi kartı ekstrelerinin "Cuma" indirimleriyle dolup taşacağı o dönem geldi çattı. Hepimiz en iyi fiyatı yakalamak için listeler hazırladık, sepetleri çoktan doldurduk. Ama çoğu kişi, o "dip fiyat" sandığı fiyattan daha da ucuza alışveriş yapabileceği bir yöntemi, yani cashback platformlarını gözden kaçırıyor.

Olayın sırrı cashback yani para iadesi sistemlerinde. Mantık basit: Siz alacağınız ürünü yine aynı siteden (Trendyol, Hepsiburada fark etmeksizin) alıyorsunuz ama bunu yaparken araya bir "para iadesi" platformu sokuyorsunuz. Bu sayede alışverişiniz onaylandığında, ödediğiniz paranın bir kısmı size nakit olarak geri dönüyor. Gelin bu "indirimin indirimini" yaptıran platformlara yakından bakalım.

Alışveriş yaptıkça para iadesi (cashback) veren platformlar

Nays

Başlıksız-1

İş Bankası'nın dijital cüzdan uygulaması olan Nays, özellikle "kazan-kullan" özelliğiyle dikkat çekiyor. Nays, size bir sanal kart ve IBAN sağlıyor. Anlaşmalı e-ticaret sitelerinden (örneğin Hepsiburada, Trendyol) veya dijital platformlardan (Netflix, Spotify) yaptığınız harcamalarda anında para iadesi veriyor. Bu iadeler "Hediye Para" olarak bakiyenize yükleniyor ve bir sonraki alışverişinizde kullanabiliyorsunuz. Özellikle Black Friday döneminde sık sık kampanya oranlarını artırıyorlar.

Papel

Başlıksız-1

Bir diğer elektronik para ve dijital cüzdan çözümü olan Papel de cashback konusunda iddialı. Papel hesabınızı oluşturduktan sonra anlaşmalı markalardan yapacağınız harcamalarda anında nakit iade kazanıyorsunuz. Özellikle oyun ve popüler e-ticaret sitelerindeki kampanyalarıyla öne çıkıyor. Kazandığınız cashback'ler doğrudan Papel cüzdanınıza yatıyor ve bu parayı dilediğiniz gibi harcayabiliyor veya banka hesabınıza çekebiliyorsunuz.

Artıway

Başlıksız-1

Artıway, bu listedeki diğer uygulamalardan biraz farklı çalışan klasik bir cashback sitesi. Mantığı "yönlendirme" üzerine kurulu. Artıway'e üye olup, alışveriş yapacağınız mağazayı (örneğin Amazon, Boyner, Teknosa) Artıway üzerinden seçip "Mağazaya Git" butonuna tıklıyorsunuz. Alışverişinizi normal şekilde tamamlıyorsunuz. Mağaza, Artıway'e komisyon ödüyor, Artıway de bu komisyonun büyük kısmını "bonus" olarak size geri ödüyor. Para birikiyor ve onaylandıktan sonra çekebiliyorsunuz.

Sipay

Başlıksız-1

Sipay de hızla büyüyen fintek cüzdanlarından biri. Kullanıcılarına sunduğu sanal veya fiziksel kartlar aracılığıyla çeşitli cashback avantajları sağlıyor. Anlaşmalı oldukları markalar ve e-ticaret siteleri üzerinden yaptığınız harcamalarda, belirlenen oranlarda anında nakit iade kazanma şansı sunuyor. Black Friday gibi dönemlerde bu oranların artması muhtemel, bu yüzden indirim alışverişi öncesi kampanyalarına göz atmakta fayda var.

Param

Başlıksız-1

Param, Türkiye'deki en köklü elektronik para kuruluşlarından biri. Genellikle "Param Kart" üzerinden çalışan bir sisteme sahipler. Anlaşmalı üye işyerleri ağı oldukça geniş. Bu kartla hem fiziksel mağazalarda hem de online alışverişlerde anında para iadesi alabiliyorsunuz. Harcadıkça biriken iadeler, kart bakiyenize geri yükleniyor. Özellikle market, giyim ve akaryakıt gibi farklı kategorilerde avantajları bulunuyor.

Picodi

Başlıksız-1

Picodi, tıpkı Artıway gibi çalışan uluslararası bir cashback ve indirim kodu platformu. Sitede yüzlerce mağaza listeleniyor. Alışveriş yapmadan önce Picodi'ye girip ilgili mağazanın sayfasına gidiyorsunuz ve sizi siteye yönlendiriyor. Alışveriş tamamlanıp onaylandığında (iade süresi geçince) para iadeniz hesabınızda birikiyor. Artıway'den farkı, bazen indirim kodlarıyla cashback'i birleştirebilmesi.

Cashback sistemleri nasıl çalışıyor, güvenli mi?

Başlıksız-1

Bu sistemin nasıl çalıştığını merak ediyor olabilirsiniz. Aslında mantık, "affiliate" yani satış ortaklığına dayanıyor. Yukarıda bahsettiğimiz platformlar, sizi e-ticaret sitesine yönlendirdiği için o siteden bir komisyon alır. İşte bu aldıkları komisyonun bir kısmını da "teşekkür" niyetine size geri öderler. Yani ortada bir hile yok, tamamen bir pazarlama anlaşması ve kazan-kazan durumu var.

Elbette bu sistemi kullanırken dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var. Para iadesinin hesabınıza yansıması için genellikle ürünün iade/iptal süresinin geçmesi gerekebilir. Nays gibi anında iade verenler bu konuda istisnadır. Ayrıca her platformun minimum para çekme limiti (örneğin 20 TL) olduğunu ve alışverişten önce çerezleri (cookies) temizlemeniz gerektiğini unutmayın.

Fırsatları Kaçırmak İstemeyenlere: Black Friday İndirimleri Nasıl Takip Edilir? Fırsatları Kaçırmak İstemeyenlere: Black Friday İndirimleri Nasıl Takip Edilir?
’Efsane Cuma’ Black Friday’in Zamanda Yüzlerce Sene Geriye Gideceğiniz Ortaya Çıkış Hikayesi ’Efsane Cuma’ Black Friday’in Zamanda Yüzlerce Sene Geriye Gideceğiniz Ortaya Çıkış Hikayesi

Peki siz bu cashback platformlarından hangilerini kullanıyorsunuz? Black Friday sepetinizde neler var? Yorumlarınızı bekliyor olacağız!

webtekno

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

İptal Edilen Yeni God of War Oyununun Ekran Görüntüleri Sızdırıldı

İptal Edilen Yeni God of War Oyununun Ekran Görüntüleri Sızdırıldı

335 TL Değerindeki Oyun, Steam'de Ücretsiz Oldu (Elinizi Çabuk Tutun)

335 TL Değerindeki Oyun, Steam'de Ücretsiz Oldu (Elinizi Çabuk Tutun)

5G mi Daha Hızlı Yoksa Fiber İnternet mi? (Gelin Şu Karışıklığı Bir Giderelim)

5G mi Daha Hızlı Yoksa Fiber İnternet mi? (Gelin Şu Karışıklığı Bir Giderelim)

20-30 Bin TL Arası Fiyatlara Alabileceğiniz En İyi Telefonlar

20-30 Bin TL Arası Fiyatlara Alabileceğiniz En İyi Telefonlar

iPhone'dan 13 Yıl Önce Piyasaya Çıkan İlk Akıllı Telefon IBM Simon'un Bugün Kulağınıza Şaka Gibi Gelecek Özellikleri

iPhone'dan 13 Yıl Önce Piyasaya Çıkan İlk Akıllı Telefon IBM Simon'un Bugün Kulağınıza Şaka Gibi Gelecek Özellikleri

iPhone'un Bildirimleri İki Kere Göndermesinin Sebebi Ne? Nasıl Kapatılır?

iPhone'un Bildirimleri İki Kere Göndermesinin Sebebi Ne? Nasıl Kapatılır?

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim