IMDb Puanlarına Göre En İyi Black Mirror Bölümleri

Dizi tarihinin en sansasyonel işlerinden biri olan Black Mirror, her bölümde ayrı bir konuyu ele alıyor. Biz de Black Mirror izlemek isteyenlere bir fikir vermesi adına IMDb puanlarından hareketle en iyi Black Mirror bölümlerini derlediğimiz bir liste hazırladık.

2011 yılında The National Anthem adlı ilk bölümün yayınlanmasıyla birlikte hayatımıza sarsıcı bir giriş yapan Black Mirror, birçok insana göre şimdiden dizi tarihine adını yazdırmış durumda. Ayrıca, Black Mirror’ın 2018 yılında Netflix üzerinden yayınlanan interaktif bir televizyon filmi de bulunuyor.

Charlie Brooker, William Bridges ve Jesse Armstrong üç yazarın elinden çıkan Black Mirror, her ne kadar bir bilim kurgu dizisi olsa da çoğu zaman izleyiciye bilim kurgu öğeleriyle birlikte distopik bir dünya da sunuyor. Ve bunu kara mizah diyebileceğimiz bir anlayışla yapıyor.

Her bir bölümü birbirinden bağımsız olan Black Mirror, bu sebeple diziyi izlemek isteyenlere büyük bir özgürlük sunuyor. Rastgele bir bölüm açarak diziye istediğiniz yerden başlayabilirsiniz. Biz ise bu süreçte size fikir vermesi adına, IMDb puanlarına göre en iyi Black Mirror bölümleri adlı bir liste hazırladık. İşte en iyi Black Mirror bölümleri!

IMDb puanlarına göre en iyi Black Mirror bölümleri:

White Christmas (2014) - 9,1

Hang the DJ (2017) - 8,8

Black Museum (2017) - 8,7

San Junipero (2016) - 8,6

The Entire History of You (2011) - 8,6

Hated in the Nation (2016) - 8,5

Shut Up and Dance (2016) - 8,5

Nosedive (2016) - 8,3

USS Callister (2017) - 8,3

Be Right Back (2013) - 8,1

Fifteen Million Merits (2011) - 8,1

Playtest (2016) - 8,1

White Bear (2013) - 8

The National Anthem (2011) - 7,8

Men Against Fire (2016) - 7,6

Smithereens (2019) - 7,5

Arkangel (2017) - 7,3

Crocodile (2017) - 7,3

Striking Vipers (2019) - 6,8

Metalhead (2017) - 6,7

The Waldo Moment (2013) - 6,7

Rachel, Jack and Ashley Too (2019) - 6

Rachel, Jack and Ashley Too:

Yıl: 2019

Tür: Bilim Kurgu, Dram, Gerilim

IMDb: 6

Miley Cyrus’ın başrolünde olduğu Rachel, Jack and Ashley Too bölümü, bir genç kızın takıntı haline getirdiği bir pop starın robot oyuncağını almasıyla birlikte gelişen olayları anlatıyor.

The Waldo Moment:

Yıl: 2013

Tür: Bilim Kurgu, Dram, Gerilim

IMDb: 6,7

The Waldo Moment bölümü, Waldo adlı popüler bir çizgi film ayısını canlandıran başarısız bir komedyenin, yöneticilerin Waldo’nun seçimlere katılmasını istemesinden sonra hayatının siyasallaşmasını anlatıyor.

Metalhead:

Yıl: 2017

Tür: Bilim Kurgu, Dram, Gerilim

IMDb: 6,7

Metalhead bölümü, bir kadının, İskoç bozkılarının kıyamet sonrası atmosferinde, “köpekler” ile dolu topraklarda hayatta kalmaya çalışmasını anlatıyor.

Striking Vipers:

Yıl: 2019

Tür: Bilim Kurgu, Dram, Gerilim

IMDb: 6,8

Başrolünde Marvel filmlerinden tanıdığımız Anthony Mackie’nin olduğu Striking Vipers bölümü, birbirinden uzaklaşmış iki kolej arkadaşının yıllar sonra tuhaf bir şekilde bir araya gelmesini anlatıyor.

Crocodile:

Yıl: 2017

Tür: Bilim Kurgu, Dram, Gerilim

IMDb: 7,3

2017 yılında yayınlanan Crocodile bölümü, bir kadının, anılara erişilmesini sağlayan bir cihaz yardımıyla geçmişteki çeşitli insanlarla röportaj yapmasını anlatıyor.

Arkangel:

Yıl: 2017

Tür: Bilim Kurgu, Dram, Gerilim

IMDb: 7,3

Arkangel bölümü, kızının ölmesiyle yıkılan bir annenin, kızını tamamen yitirmemek için bu konudaki bir teknolojiye yatırım yapmasını anlatıyor.

Smithereens:

Yıl: 2019

Tür: Bilim Kurgu, Dram, Gerilim

IMDb: 7,5

That’s 70 Show adlı televizyon dizisinden tanıdığımız Andrew Scott’ın başrolünde oynadığı Smithereens bölümü, sıradan bir taksi şoförünün bir anda ilgi odağı haline gelmesini anlatıyor.

Men Against Fire:

Yıl: 2016

Tür: Bilim Kurgu, Dram, Gerilim

IMDb: 7,6

2016 yılında yayınlanan Men Against Fire bölümü, geleceğin askerleri olan Stripe ve Raiman’ın köylüleri hain ve vahşi mutantlardan kurtarmasını anlatıyor.

The National Anthem:

Yıl: 2011

Tür: Bilim Kurgu, Dram, Gerilim

IMDb: 7,8

Black Mirror dizisinin yayınlanan ilk bölümü olan The National Anthem, diziyi ilk kez izleyeceklere oldukça şok edici bir hikaye sunuyor. Bölüm, Kraliyet Ailesi’nin çok sevilen bir üyesi olan Prenses Susannah’ın kaçırılması sonrası Başbakan Michael Callow’un içinde kaldığı ikilemi konu ediniyor.

White Bear:

Yıl: 2013

Tür: Bilim Kurgu, Dram, Gerilim

IMDb: 8

White Bear adlı bu bölüm, bir sabah uyandığında hiçbir şey hatırlamayan Victoria’nın çevresindeki insanların hiçbir şekilde onunla iletişime geçmemesini anlatıyor.

Playtest:

Yıl: 2016

Tür: Bilim Kurgu, Dram, Gerilim

IMDb: 8,1

Playtest, nakit sıkıntısı çeken bir gezginin piyasa sürülecek devrim niteliğindeki yeni bir oyunun test sürecine katılması sonucunda gerçekle oyun arasındaki farkın silikleşmesini anlatıyor.

Fifteen Million Merits:

Yıl: 2011

Tür: Bilim Kurgu, Dram, Gerilim

IMDb: 8,1

Fifteen Million Merits, tuhaf bir gelecekte, insan hayatının kredi kazanmak için egzersiz bisikleti sürmekten ibaret olduğu bir gerçekliği anlatıyor.

Be Right Back:

Yıl: 2013

Tür: Bilim Kurgu, Dram, Gerilim

IMDb: 8,1

Be Right Back, yakın zamanda eşini kaybeden Martha adlı karakterin, insanların ölen yakınlarıyla iletişim halinde kalmasını sağlayan bir hizmeti öğrenmesiyle değişen hayatını anlatıyor.

USS Callister:

Yıl: 2017

Tür: Bilim Kurgu, Dram, Gerilim

IMDb: 8,3

USS Callister, Kaptan Robert Daly’nin uzay gemisine katılan yeni bir üyenin, kısa sürede bu uzay gemisindeki hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını keşfetmesini anlatıyor.

Nosedive:

Yıl: 2016

Tür: Bilim Kurgu, Dram, Gerilim

IMDb: 8,3

2016 yılında yayınlanan Nosedive, insanların sosyal medya puanlarını yükseltmek için çırpındıkları distopik bir geleceği anlatıyor.

Shut Up and Dance:

Yıl: 2016

Tür: Bilim Kurgu, Dram, Gerilim

IMDb: 8,5

Shut Up and Dance, Kenny adlı karakterin online bir tuzağa itilişini ve gönülsüzce yaptığı bir ittifakı anlatıyor.

Hated in the Nation:

Yıl: 2016

Tür: Bilim Kurgu, Dram, Gerilim

IMDb: 8,5

Hated in the Nation, yakın bir gelecekte Londra’da polis dedektifi Karin ile teknoloji meraklısı yardımcısı Blue’nun, işin içine sosyal medyanın da dahil olduğu gizemli bir ölümü araştırmasını anlatıyor.

The Entire History of You:

Yıl: 2011

Tür: Bilim Kurgu, Dram, Gerilim

IMDb: 8,6

Black Mirror dizisinin ilk birkaç bölümünden biri olan The Entire History of You, yakın gelecekte herkesin gördüklerini ve yaptıklarını kaydettiği bir implanta sahip olmasını anlatıyor.

San Junipero:

Yıl: 2016

Tür: Bilim Kurgu, Dram, Gerilim

IMDb: 8,6

Dizinin 2016 yılında yayınlanan bu bölümü, Yorkie ve Kelly adlı iki kadın karakterin bir sahil kasabası olan San Junipero’yu ziyaret etmesiyle değişen hayatlarını anlatıyor.

Black Museum:

Yıl: 2017

Tür: Bilim Kurgu, Dram, Gerilim

IMDb: 8,7

2017 yılında yayınlanan Black Museum bölümü, bir kadının, eser sahiplerinin eserlerle ilgili hikayeleri anlattıkları Kara Müze’ye girmesiyle gelişen olayları konu ediniyor.

Hang the DJ:

Yıl: 2017

Tür: Bilim Kurgu, Dram, Gerilim

IMDb: 8,8

Hang the Dj, Frank ve Amy adlı iki karakterin, bir arkadaşlık programının sistemini sorgulamasını anlatıyor.

White Christmas:

Yıl: 2014

Tür: Bilim Kurgu, Dram, Gerilim

IMDb: 9,1

Geldik listenin son bölümüne. Dizi tarihinin en etkileyici bölümlerinden biri olarak kabul edilen White Christmas, noel günlerinde birbiriyle alakalı üç teknolojik olayı ele alıyor.

IMDb puanlarından hareketle en iyi Black Mirror bölümlerini listelediğimiz yazımızın sonuna geldik. Black Mirror izlemek isteyenlere fikir vermesi adına en sevdiğiniz bölümleri yorumlara yazabilirsiniz. Ve bir süre önce Netflix’e geçiş yapan Black Mirror’ın tüm bölümlerini buradan izleyebilirsiniz.

