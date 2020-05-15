İçinizdeki Yola Çıkma Arzusunu Tatmin Edecek 16 Film

Seyahat etmenin, yolda olmanın büyüsü her zaman beraberinde büyük bir özgürlük hissini getirir. Aynı şekilde iyi bir seyahat filmi de içimizdeki yolculuğa hazır insanı ortaya çıkarması bakımından benzer bir hissi yaşatır. Gezgin ruhlar bunu çok iyi bilir.
Bu yüzden sizler için, içinizdeki gezgin ruhun yola çıkma arzusunu tatmin edecek seyahat filmlerini araştırdık. Sonucunda ortaya birbirinden güzel 16 tane film çıktı. İşte içinde kaybolacağınız o seyahat filmlerinin listesi...
Seyahat filmleri:
- Into The Wild
- The Way
- Under The Tuscan Sun
- A Walk in the Woods
- Out of Africa
- The Motorcycle Diaries
- In Bruges
- Amélie
- Wild
- Lost In Translation
- Midnight in Paris
- A Good Year
- The Way Back
- The Beach
- Tracks
Into The Wild (Özgürlük Yolu):
- Yıl: 2007
- Tür: Dram, Macera, Biyografi
- IMDB: 8,1
- Rotten Tomatoes: %83
- Oyuncular: Emile Hirsch, Marcia Gay Harden, Vince Vaughn
Into The Wild fragmanı
Jon Krakauer’ın, 1996 yılında yayınlanan ve Christopher McCandless adlı genç bir adamın yabana doğru yolculuğunu anlattığı kitabından uyarlanan Into The Wild çıktığı dönemde büyük ses getirdi. Gerçek bir hikayeye dayanan film Eddie Vedder’ın müzikleriyle birlikte inanılmaz bir yolculuk hikayesine dönüşüyor.
The Way (Yol):
- Yıl: 2010
- Tür: Dram, Macera, Biyografi
- IMDB: 8,1
- Rotten Tomatoes: %83
- Oyuncular: Emile Hirsch, Marcia Gay Harden, Vince Vaughn
The Way fragmanı
Tüm hikaye kendi konfor alanının dışına çıkmayı pek istemeyen ve göz doktoru olan Tom’un, maceracı oğlunun Camino do Santiago’da hayatını kaybetmesiyle başlıyor. Oğlunun cenazesini almak için Fransa’ya giden Tom sonrasında oğlunun hayalini gerçekleştirmek için onun yarım kalan yolculuğunu tamamlamak ister. Ve bu yolculuk Tom’un hayatındaki anlamı bulmasına yardımcı olur.
Under The Tuscan Sun (Kızgın Güneş):
- Yıl: 2003
- Tür: Komedi, Dram, Romantik
- IMDB: 6,8
- Rotten Tomatoes: %62
- Oyuncular: Diane Lane, Sandra Oh
Under The Tuscan Sun fragmanı
35 yaşında başarılı bir kitap editörü olan Frances, arkadaşlarının ısrarı üzerine meşhur Toskana turuna çıkar. Sonrasında bir hevesle eski bir villa olan Bramasole'yi satın alır. Frances bunun sonucunda kendisini beklenmedik bir yolculuğun içerisinde bulur.
A Walk in the Woods (Hayatımın Yolculuğu):
- Yıl: 2015
- Tür: Komedi, Macera, Biyografi
- IMDB: 6,3
- Rotten Tomatoes: %47
- Oyuncular: Robert Redford, Nick Nolte
A Walk in the Woods fragmanı
Bill Bryson’ın aynı adlı kitabından sinemaya uyarlanan film, komediyle harmanlanmış bir yolculuk hikayesine dayanıyor. 30 yıldır hiçbir uzun yolculuğa çıkmamış ve artık yaşlanmış olan Bill, kendine bir yürüyüş rotası planlar. Lakin bu yolculuğa tek başına çıkmayı gözü almaz. Tam herkesten umudu kesmişken gençliğinde birlikte maceraya atıldığı Stephen, kendisini arar ve onunla yol arkadaşı olmak istediğini söyler. Ve ortaya tuhaf bir seyahat hikayesi çıkar.
Out of Africa (Benim Afrikam):
- Yıl: 1985
- Tür: Drama, Macera, Biyografi
- IMDB: 7.2
- Rotten Tomatoes: %58
- Oyuncular: Meryl Streep, Robert Redford
Out of Africa fragmanı
1913 yılında Avrupa’nın sömürüsü altındaki Afrika’ya eşiyle birlikte kahve yetiştiriciliği için yerleşen ve Danimarkalı bir soylu olan Karen, eşinin kendisini aldatmasıyla birlikte iyice kendi yalnızlığına çekilir. Tam bu sırada maceracı Denys Finch Hatton hayatına dahil olur. Afrika’nın eşsiz atmosferinde bir aşk ve seyahat hikayesi böyle başlar.
The Motorcycle Diaries (Motosiklet Günlükleri):
- Yıl: 2004
- Tür: Drama, Macera, Biyografi
- IMDB: 7.8
- Rotten Tomatoes: %83
- Oyuncular: Gael García Bernal, Rodrigo De la Serna
The Motorcycle Diaries fragmanı
The Motorcycle Diaries, Ernesto "Che" Guevara ve arkadaşı Alberto Granado'nun 1950'li yıllarda yaptıkları Güney Amerika yolculuğunu konu alıyor. Film henüz daha tam anlamıyla bir devrimci olmamış genç Che’nin hikayesini ele aldığı için politik öğeleri az bir yolculuğu anlatıyor.
In Bruges (Bruj'da):
- Yıl: 2008
- Tür: Komedi, Suç, Dram
- IMDB: 7.9
- Rotten Tomatoes: %84
- Oyuncular: Elizabeth Berrington, Colin Farrell, Mark Donovan
In Bruges fragmanı
Başrolünde Colin Farrell’ın oynadığı ve İrlandalı oyun yazarı Martin McDonagh'ın yazıp yönettiği film, izleyenleri Belçika’nın büyüleyici Brugge kentinde tuhaf bir yolculuğa çıkarıyor.
Amélie:
- Yıl: 2003
- Tür: Romantik, Komedi
- IMDB: 8.3
- Rotten Tomatoes: %88
- Oyuncular: Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz
Amélie fragmanı
Amélie doğrudan bir seyahat ya da yolculuk filmi olmayabilir ama daha önce Paris’e hiç gitmemişler için muazzam bir Paris portresi sunuyor. Amélie sizi Paris’in birbirinden güzel mekanlarını gezebileceğiniz harika bir yolculuğa çıkarıyor.
Wild (Yaban):
- Yıl: 2014
- Tür: Biyografi, Drama
- IMDB: 7.1
- Rotten Tomatoes: %89
- Oyuncular: Reese Witherspoon, Laura Dern
Wild fragmanı
Dallas Buyers Club ile yakaladığı şöhretin ardından Jean-Marc Vallée’nin çektiği uzun metrajlı sekizinci film olan Wild, gerçek bir hikayeden esinleniyor. Babasının etkisi altında travmatik bir çocukluk geçiren Cheryl, hayattaki tutunduğu tek dal olan annesini kanserden kaybediyor. Sonrasında uyuşturucu ve alkolün etkisi altında bir türlü annesinin yasını tutamayan Cheryl, sonunda Meksika, Amerika ve Kanada’yı kapsayan uzun bir rotada yolculuğa çıkıyor.
Lost In Translation (Bir Konuşabilse...):
- Yıl: 2003
- Tür: Dram, Romantik
- IMDB: 7.7
- Rotten Tomatoes: %95
- Oyuncular: Scarlett Johansson, Bill Murray
Lost In Translation fragmanı
Bill Murray ve Scarlett Johansson’ın başrollerini paylaştığı bu güzide film, birbirine yabancı iki kişinin bir Tokyo seyahati sırasında karşılaşmalarından doğan hikayeyi anlatıyor. Bob ve Charlotte konuşulan dile yabancı oldukları bu dünyada, birlikte tuhaf bir yolculuğa çıkıyorlar.
Midnight in Paris (Paris'te Gece Yarısı):
- Yıl: 2011
- Tür: Komedi, Fantastik, Romantik
- IMDB: 7.7
- Rotten Tomatoes: %93
- Oyuncular: Owen Wilson, Rachel McAdams
Midnight in Paris fragmanı
Woody Allen’in 2011 yılında yayınlanan filmi Midnight in Paris, nişanlanmaya hazırlanan bir çiftin Paris’e gelmesiyle başlar. Damat adayı Gil, bir gece yarısı Paris sokaklarında yalnız başına dolaşırken tarih sahnesinde gerçeküstü bir yolculuğa çıkar. Ve bu yolculuk, halihazırda büyük bir nostalji içerisinde yaşayan Gil’i derinden etkiler.
A Good Year (İyi Bir Yıl):
- Yıl: 2006
- Tür: Komedi, Dram, Romantik
- IMDB: 7.0
- Rotten Tomatoes: %25
- Oyuncular: Russell Crowe, Marion Cotillard
A Good Year fragmanı
İzleyenlerin yine Fransa’ya seyahat ettiği bir başka film olan A Good Year, Londra’da yatırım danışmanlığı yapan Max Skinner’ın amcasından miras kalan üzüm bağını satmak için Fransa’ya gitmesiyle başlar. Üzüm bağının kendisine ait olduğunu iddia eden Amerikalı bir kadının varlığı, her şeyi aniden değiştirir.
The Way Back (Özgürlük Yolu):
- Yıl: 2010
- Tür: Macera, Tarih, Dram
- IMDB: 7.3
- Rotten Tomatoes: %74
- Oyuncular: Dragos Bucur, Colin Farrell, Ed Harris
The Way Back fragmanı
The Way Back, “seyahat filmleri” kategorisinde değerlendirilebileceği gibi aynı zamanda bir kaçış filmi. 1940 yılında, bir grup insanın, Sibirya’daki esir kamplarından kaçıp Sovyet Rusya’dan Hindistan’a uzanan 6.000 km’lik yolculuğunu anlatıyor.
The Beach (Kumsal):
- Yıl: 2000
- Tür: Macera, Dram, Romantik
- IMDB: 6.7
- Rotten Tomatoes: %20
- Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Guillaume Canet
The Beach fragmanı
Titanik ile dünya çapında bir şöhrete kavuşan Leonardo DiCaprio, The Beach filmiyle izleyicileri Tayland çevresinde esrarengiz, büyüleyici ve bir o kadar gerilim dolu bir yolculuğa çıkarıyor.
Tracks (Çöldeki İzler):
- Yıl: 2013
- Tür: Biyografi, Drama
- IMDB: 7.2
- Rotten Tomatoes: %83
- Oyuncular: Mia Wasikowska, Adam Driver
Tracks fragmanı
Avustralyalı yazar Robyn Davidson’ın kendi anılarını yazdığı otobiyografik kitabından uyarlanan bu film, bir köpek, dört deve ve iki insanın 2600 km’lik bir çöl yolculuğunu konu ediniyor.
Bugünlerde seyahat filmleri kadar diziler de ilginizi çekiyorsa eğer, Netflix’e kafa tutan Amazon dizilerini derlediğimiz şu yazımıza da bakabilirsiniz.