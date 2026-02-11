Bir Ara Dünyayı Kasıp Kavuran Oyun Black Myth: Wukong, Tüm Platformlarda Kaçırılmayacak İndirime Girdi!

Çok sevilen oyun Black Myth: Wukong, tüm platformlarda indirime girdi. PC, PlayStation veya Xbox'tan uygun fiyata alabilirsiniz.

Çin mitolojisinden ilham alan, Çin'in Dört Büyük Klasik Romanı içerisinde yer alan Batıya Yolculuk'tan esinlenerek hazırlanan RPG türündeki Black Myth: Wukong, 2024’te piyasaya sürülmüş ve kısa sürede dünya çapında büyük ilgi görmeyi başarmıştı. Hem oyuncuların hem de eleştirmenlerin büyük beğenisini toplamıştı.

Şimdi ise bu oyunu hâlâ oynamayanları sevindirecek bir gelişme yaşandı. Black Myth: Wukong, tüm platformlar üzerinden indirime girdi. PC, Xbox ve PlayStation’dan oyunu daha uygun fiyata alabilirsiniz.

İşte Black Myth: Wukong’a gelen indirimler

Platform Normal fiyatı İndirimli fiyatı Steam 59,99 dolar 44,99 dolar (%25) Epic Games 1.499 TL 1.124,25 TL (%25) PlayStation 2.499 TL 1.874,25 TL (%25) Xbox 2.499 TL 1.875,25 TL (%25)

Steam ve Epic Games Store’daki indirim 23 Şubat tarihine kadar devam edecek. PlayStation ve Xbox’ta sunulan %25’lik indirim ise 26 Şubat 2026 tarihinde sonlanıyor. Oyunu denemek istiyorsanız bu indirimleri kaçırmamanızı öneririz.