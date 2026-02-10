Tümü Webekno
  Oyun
  2. Oyun

Epic Games Kış İndirimlerinde 100 TL Altı En İyi Oyunlar

Oyuncuların dört gözle beklediği Epic Games kış indirimleri sonunda başladı. Biz de sizler için indirimlerde fiyatı düşen 100 TL altı oyunları listeledik.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Epic Games'in her mevsim merakla beklenen büyük indirimlerinden biri daha nihayet başladı. Epic Games kış indirimleri kapsamında binlerce oyun yüksek oranlarda indirime girerken özellikle 100 TL altı oyunlar sepetin çıtır çerezleri oluyor.

İrili ufaklı birçok oyunun indirime girdiği Epic Games kış indirimleri kapsamında biz de sudan ucuz diyebileceğimiz, 100 TL'den ucuz oyunları sizler için listeledik.

Epic Games Kış indirimlerinde 100 TL altı oyunlar

2

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı
The Outlast Trials 269 TL 80,70 TL (-%70)
Outlast 33 TL 8,25 TL (-%75)
Batman Arkham Knight 59 TL 11,80 TL (-%80)
Batman Arkham City Game of the Year Edition 31 TL 6,20 TL (-%80)
Batman Arkham Asylum Game of the Year Edition 31 TL 6,20 TL (-%80)
Mafia: Definitive Edition 259 TL 38,85 TL (-%85)
Mafia II: Definitive Edition 199 TL 39,80 TL (-%80)
Mafia III: Definitive Edition 199 TL 39,80 TL (-%80)
Among Us 8 TL 4,80 TL (-%40)
Outlast 2 49 TL 12,25 TL (-%75)
Alan Wake Remastered 49 TL 7,35 TL (-%85)
Tomb Raider GAME OF THE YEAR EDITION 42 TL 6,30 TL (-%85)
Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration 89 TL 13,35 TL (-%85)
Back 4 Blood 249 TL 24,90 TL (-%90)
Dying Light: Essentials Edition 716 TL 85,92 TL (-%88)
Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition 164 TL 24,60 TL (-%85)
Assassin's Creed II 249 TL 62,25 TL (-%75)
Crysis 2 Remastered 59 TL 23,60 TL (-%60)
theHunter: Call of the Wild 32 TL 8 TL (-%75)
Suicide Squad: Kill the Justice League 1.299 TL 64,95 TL (-%95)

Epic Games Store kış indirimleri kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Oyunlar Oyun İndirimleri Epic Games

