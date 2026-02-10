Epic Games Kış İndirimlerinde 100 TL Altı En İyi Oyunlar

Epic Games'in her mevsim merakla beklenen büyük indirimlerinden biri daha nihayet başladı. Epic Games kış indirimleri kapsamında binlerce oyun yüksek oranlarda indirime girerken özellikle 100 TL altı oyunlar sepetin çıtır çerezleri oluyor.
İrili ufaklı birçok oyunun indirime girdiği Epic Games kış indirimleri kapsamında biz de sudan ucuz diyebileceğimiz, 100 TL'den ucuz oyunları sizler için listeledik.
Epic Games Kış indirimlerinde 100 TL altı oyunlar
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|The Outlast Trials
|269 TL
|80,70 TL (-%70)
|Outlast
|33 TL
|8,25 TL (-%75)
|Batman Arkham Knight
|59 TL
|11,80 TL (-%80)
|Batman Arkham City Game of the Year Edition
|31 TL
|6,20 TL (-%80)
|Batman Arkham Asylum Game of the Year Edition
|31 TL
|6,20 TL (-%80)
|Mafia: Definitive Edition
|259 TL
|38,85 TL (-%85)
|Mafia II: Definitive Edition
|199 TL
|39,80 TL (-%80)
|Mafia III: Definitive Edition
|199 TL
|39,80 TL (-%80)
|Among Us
|8 TL
|4,80 TL (-%40)
|Outlast 2
|49 TL
|12,25 TL (-%75)
|Alan Wake Remastered
|49 TL
|7,35 TL (-%85)
|Tomb Raider GAME OF THE YEAR EDITION
|42 TL
|6,30 TL (-%85)
|Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration
|89 TL
|13,35 TL (-%85)
|Back 4 Blood
|249 TL
|24,90 TL (-%90)
|Dying Light: Essentials Edition
|716 TL
|85,92 TL (-%88)
|Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition
|164 TL
|24,60 TL (-%85)
|Assassin's Creed II
|249 TL
|62,25 TL (-%75)
|Crysis 2 Remastered
|59 TL
|23,60 TL (-%60)
|theHunter: Call of the Wild
|32 TL
|8 TL (-%75)
|Suicide Squad: Kill the Justice League
|1.299 TL
|64,95 TL (-%95)
Epic Games Store kış indirimleri kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
