Black Myth: Wukong'un geliştiricileri, oyunun yayıncılarından Covid-19 ve feminizm gibi politik konulara girmemelerini istedi. Bu istek ters tepti.

Son dönemde oyun dünyasını kasıp kavuran Black Myth: Wukong, bir süredir tartışmaların odağında yer alıyor. Sweet Baby Inc. gibi firmaların yaptığı "başkalık" taleplerine karşı çıkan yapım, Çin mitolojisine odaklanmıştı.

Oyunun yapımcısı olan Game Science, yayıncılardan yaptıkları yayınlarda "Covid-19, Tayvan, Feminizm Propagandası" gibi konu başlıklarına girmemeleri istendi. Sonrasında da elbette yayıncılar bu konu başlıklarında daha fazla konuşmaya başladılar. "Streisand Etkisi nedir?" diye soranlara örnek göstermelik bir durumla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz.

Yayıncılar kısıtlamalardan memnun değil

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Black Myth: Wukong, 2,2 milyon anlık kullanıcıya ulaşmayı başararak büyük başarı elde etmişti. Oyunun çıkış sürecinde bazı içerik üreticilere oyuna erken erişim hakkı verildi. Bununla birlikte birkaç da şart sunuldu. Bu şartlar arasında “siyaset, şiddet, çıplaklık, feminist propaganda, fetişleştirme ve olumsuz söylemi tetikleyen diğer içerikleri” dahil etmemeleri ve “karantina, izolasyon veya Covid-19” gibi tetikleyici kelimeleri kullanmamaları" da yer aldı. Çin'in oyun endüstrisi politikaları, görüşleri veya haberleri hakkında da konuşmamaları talep edildi.

Elbette ki bu kısıtlamalar yayıncılar tarafından çok da ciddiye alınmadı. Hatta çoğu yayıncı bu kısıtlamaları eleştirdi ve özellikle bu konulara değindi. Avrupalı ve ABD'li yayıncıların bu tür bir yaklaşım benimsemesi şaşırtıcı olmasa da, Çin dışındaki Çinli yayıncılar da bu durumdan rahatsız olduklarını ve "klasikleşmiş Çin stereotipini pekiştiren, özensiz bir metin olduğunu" ifade etti.