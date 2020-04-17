Black Panther rolüyle hayranların gönlünde taht kuran Chadwick Boseman, son haliyle herkesi şaşırttı. Ünlü oyuncunun paylaştığı Instagram videosunda son derece zayıfladığı ve eski formundan uzaklaştığı görüldü.

Black Panther rolüyle tanıdığımız Chadwick Boseman, perşembe günü Instagram hesabında paylaştığı videoyla herkesi şaşırttı. İnanılmaz derecede zayıfladığı görülen oyuncunun hayranları, kilo kaybıyla ilgili endişelerini dile getirdi.

Boseman, paylaştığı videoda koronavirüs pandemisi sırasında Afroamerikan topluluklara hizmet veren hastanelere yardım etmeyi amaçlayan Operation 42 adlı bir girişimden bahsediyordu. Ancak verdiği anlamlı mesaja rağmen, videodaki yorumlar Boseman'ın kilo kaybına odaklandı.

Black Panther'in yıldızı verdiği kilolar hakkında yorum yapmadı

Bazı hayranlar Chadwick Boseman'a kilo kaybının yeni bir film projesiyle ilgili olup olmadığını sordu. Ancak ünlü oyuncu videoya verilen tepkiler hakkında açıklama yapmaktan kaçındı. Boseman'ın IMDB sayfasında, 'Black Panther 2', Afrikalı bir samurayı oynadığı 'Yasuke' ve Vietnam savaşı gazisi oynadığı 'Da 5 Bloods' dahil olmak üzere birkaç film projesine dahil olduğu görülüyor. Kilo kaybı, bu filmlerdeki rollerinden biriyle ilgili olabilir.

Boseman, Black Panther ve Avengers: Infinity War gibi filmlerdeki güçlü fiziğine erişmek için sıkı eğitim programlarından geçmişti. Black Panther'in yıldızı aynı zamanda bir dövüş sanatları eğitmeni ve yeteneklerini süper kahraman filmlerinde sergiliyor.

Chadwick Boseman'ın inanılmaz değişimi: