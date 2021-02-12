BlackBerry, Amiral Gemisi Telefon Üzerinde Çalışıyor

BlackBerry CEO'su, yeni bir akıllı telefon üzerinde çalıştıklarını söyledi. Amiral gemisi statüsünde olacak bu telefon, 5G bağlantı desteğinin yanı sıra fiziksel tuşlara da sahip olabilir. İlk olarak Kuzey Amerika ve Avrupa pazarında satışa sunulacak telefonun ne zaman piyasaya sürüleceği şimdilik bilinmiyor.

Bir zamanlar piyasaya sürdüğü cep telefonlarıyla tüketicileri kendisine sıkı sıkıya bağlamayı başaran BlackBerry, akıllı telefon sektörüne ise bir türlü ayak uyduramadı. Bu da şirketin, piyasadan silinmesine yol açtı. Geçtiğimiz yıl itibarıyla TCL ile olan ortaklığını sona erdiren şirketin, bir daha telefon sektörüne girmesi beklenmiyordu. Ancak şirket CEO'su Peter Franklin tarafından yapılan açıklamalar, BlackBerry'nin yeni bir akıllı telefon üzerinde çalıştığını gösteriyor.

BlackBerry, son telefon modelini TCL bünyesinde, 2018 yılında duyurmuştu. "KEY2 LE" olarak isimlendirilen bu telefon, çentik ve çerçevelerin son bulduğu bir dönemde, kullanıcılara tuşlu telefon deneyimi sunuyordu. Haliyle bu cihaz da pek tutmadı ve TCL, BlackBerry ile daha fazla "uğraşmama" kararı aldı. Kendine yeni bir çözüm yolu arayan BlackBerry, çareyi OnwardMobility isimli bir teknoloji şirketinde bulmuştu. Ancak az önce de belirttiğimiz gibi, şirketin bir daha telefon üretmesi beklenmiyordu. OnwardMobility ise BlackBerry'den hala umutlu gibi görünüyor.

BlackBerry'nin yaklaşan telefonu, tuşlu ve 5G destekli olacak

CEO Peter Franklin tarafından yapılan açıklamalara göre şirket bu yıl, yeni bir amiral gemisi telefon duyurusu yapacak. Bu akıllı telefonun fiziksel klavyesi olabileceğini ifade eden Franklin, cihazın 5G bağlantı desteğine de sahip olacağını açıkladı. Önce Kuzey Amerika ile Avrupa pazarına yoğunlaşacaklarını belirten BlackBerry CEO'su, telefonun önümüzdeki süreçte Asya pazarına da girebileceklerini söylüyor.

BlackBerry'nin amiral gemisi telefonunun hiçbir özelliği bilinmiyor. Ancak şirket, bugüne kadar piyasaya sürdüğü akıllı telefon kategorisindeki ürünlerinde, beklentileri karşılamayan donanım özellikleri sunmuştu. CEO'nun amiral gemisi vurgusu, bu kez daha güçlü donanım özelliklerine sahip bir telefonun gelebileceğini düşündürüyor olsa da heyecanlanmadan önce, bu telefonla ilgili sızıntıları beklemek gerek.