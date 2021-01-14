BlackBerry, Bir Dizi Patentini Huawei'ye Sattığını Açıkladı

BlackBerry CFO'su Steve Rai tarafından yapılan açıklamalara göre geçtiğimiz yıllarda akıllı telefon sektörüne veda eden şirket, bir dizi mobil teknoloji odaklı patentini Huawei'ye sattı.

Bir zamanların en “hayalı” akıllı telefon markalarından biri olan BlackBerry, akıllı telefon furyasına yenik düşerek teknoloji tarihinin dijital sayfalarındaki yerini almıştı. BlackBerry CFO'su Steve Rai, yapmış olduğu yeni açıklama ile şirketin operasyonel varlıklarını elden çıkarma girişiminin bir parçası olarak mobil teknolojiyle ilgili bir dizi patenti Huawei’ye sattığını doğruladı.

Rai’nin yapmış olduğu açıklamaya göre Huawei ile yapılan anlaşma, artık BlackBerry’nin operasyonlarıyla ilgisi olmayan az sayıda patent içeriyor. Kanadalı günlük gazete The Globe and Mail’e göre söz konusu anlaşmada 90 farklı patent yer alıyor. Paylaşılan bilgilere göre söz konusu patent haklarının BlackBerry’den Huawei’ye devri, ABD’li patent otoriteleri tarafından da tescil edilmiş durumda.

BlackBerry, 2016 yılında akıllı telefon sektöründen çekilmişti

Bilmeyenler için; akıllı telefon sektöründe hatırı sayılır bir başarı elde edemeyen BlackBerry, 2016 yılında akıllı telefon üretimini durdurarak odağını kurumsal nesnelerin interneti ve güvenlik yazılımı çözümlerine kaydırmıştı. BlackBerry markası ilk etapta TCL’ye satılmış olsa da sonrasında OnwardMobility’ye devredilmişti.