BlackBerry Markalı Yeni Bir Akıllı Telefon Geliyor

Akıllı telefon pazarında ayakta kalmaya çalışan efsanelerden olan BlackBerry, Alcatel tarafından geliştirilen yeni bir akıllı telefon ile piyasaya dönmeye hazırlanıyor.

BlackBerry Forum üyelerinden Thurask, DTEK by BlackBerry uygulamasında Alcatel’in yeni bir BlackBerry markalı akıllı telefon tanıtmak üzere olduğuna dair önemli bir ipucu yakaladı. Paylaşılan bilgiye göre Alcatel, BBI100 model numarasına ve Adula kod adına sahip yeni bir BlackBerry akıllı telefon geliştiriyor.

Ne yazık ki keşfedilen cihaz ile ilgili elimizde özellik ya da tasarıma dair bir bilgi bulunmuyor. Ancak BlackBerry Forum üyelerine göre cihaz, Aurora 2 adı ile piyasaya sürülecek ve Çin merkezli çok uluslu bir şirket olan TCL tarafından üretilecek. İlerleyen günlerde cihaz ile ilgili daha fazla bilginin ortaya çıkacağını umuyoruz.

BlackBerry, akıllı telefonlar yaygınlaşana kadar çok ciddi bir popülariteye sahipti. Fakat marka, gelişen akıllı telefon pazarına ayak uyduramadığı gibi fiziksel klavyeli akıllı telefonlarda ısrar edince neredeyse hiç tercih edilmeyen bir marka haline geldi. Yeni BlackBerry markalı akıllı telefonun ses getirip getirmeyeceğini bekleyip göreceğiz.