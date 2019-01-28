Samsung, 25x Optik Yakınlaştırma Sunmak İçin Çalışıyor

Kamera teknolojisini geliştirmek isteyen Samsung, 25x optik yakınlaştırma sunmak için çalışmalar yürüten İsrailli bir şirketi satın almak için görüşmeler gerçekleştiriyor.

Samsung, mobil fotoğrafçılık söz konusu olduğunda önde gelen markalardan biridir. Şirket, son yıllarda piyasaya sunduğu gelişmiş görüntü sensörleri sayesinde hem ana kamerada, hem de selfie kamerasında akıllı telefon endüstrisinin en iyi kamera performanslarından birini sunmayı başarıyor.

Samsung, akıllı telefonları ile kaliteli fotoğraflar çekebiliyor olsa da yakınlaştırma konusunda özellikle Çinli rakiplerinin gerisinde kalmaya başlamış durumda. Samsung amiral gemileri, 2x optik yakınlaştırma özelliği sayesinde görüntüleri kayıpsız bir şekilde iki kat yakınlaştırabiliyorken; Oppo, 10x hibrit yakınlaştırma özelliğini tanıtmış durumda.

Edinilen bilgiye göre Samsung, Oppo’nun 2017 yılında tanıttığı 5x optik yakınlaştırma özelliğini geliştirirken beraber çalıştığı ve akıllı telefonlara uygulanabilecek 150’den fazla optik yakınlaştırma patenti olan İsrailli Corephotonics şirketini satın almak için görüşmelere başlamış durumda. Samsung’un bu satın alım için 150-160 milyon doları gözden çıkardığı söyleniyor.

Corephotonics, teorik olarak 25x optik yakınlaştırma özelliği sunmak için prizmalardan yardım alıyor. Akıllı telefonlarda kamera lensi için küçük bir alan bulunduğunun farkında olan şirket, prizmanın ışığı kırma özelliğinden faydalanarak daha küçük bir alanda daha büyük görüntüler elde edebiliyor. Söz konusu satın almanın gerçekleşmesi haline yeni Samsung akıllı telefonlarda 10x veya daha yüksek yakınlaştırma özellikleri görebiliriz.