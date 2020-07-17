Saniyede 80 megapiksel çözünürlüğünde 60 adet fotoğraf çekebilen, 12K çözünürlüğünde 60fps video kaydını destekleyen Blackmagic Ursa Mini Pro 12K duyuruldu.

Avustralya merkezli dijital sinema kameraları şirketi Blackmagic, saniyede atmış adet 80 megapiksel fotoğraf çekebilen ve 12K 60fps RAW video kayıt yapabilen dijital sinema kamerası Ursa Mini Pro 12K’yı duyurdu.

Çift dahili CFast ve UHS-II SD kart yuvasına sahip olan Blackmagic Ursa Mini Pro 12K, ‘2 Karta da RAW Kaydet’ modu ile görüntüleri güvence altına alırken saniyede 900 megabayt veri yazabiliyor.

Blackmagic Ursa Mini Pro 12K tasarımı

Ursa Mini Pro 12K’nın 12K 60fps video kaydı özelliği heyecan verici olsa da 8K 110fps ve 4K 220fps çekim modlarının da dijital sinema kamerasını özellikle ağır-çekim sahneler için biçilmiş kaftan yaptığına değinmeden geçmeyelim.

Sinema sektöründen bazı isimler, bir önceki Blackmagic kameranın parlaklığı ve renkleri iyi göstermediğinden şikayet ediyorlardı. Yeni Blackmagic Ursa Mini Pro 12K, Da Vinci Resolve Studio renk düzeltme ve düzenleme yazılımı ile çok daha iyi bir performans sunuyor.

Ursa Mini Pro 12K’de değiştirilebilir lens yuvaları bulunuyor. Ayrıca 2, 4 ve 6 kademeli ND filtreleri de yer alıyor. USB Type-C bağlantısı ile harici kayıt, 4 inçlik hareketli ekran ve Android/iOS cihazlarla kablosuz kontrol imkanı, yeni kameranın diğer özelliklerinden

Özellikleriyle sinema sektöründen olmayan isimleri dahi heyecanlandırmayı başaran Blackmagic Ursa Mini Pro 12K, 9.995 dolar (yaklaşık 68.500 TL) fiyat etiketine sahip. Günümüz film bütçelerini düşündüğümüzde yüksek bir fiyat etiketi olduğunu söylemek zor.