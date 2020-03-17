Blair Witch, Bu Yaz Nintendo Switch’e Gelecek

Korku/gerilim oyun türünün son zamanlarda çıkan en güzel örneklerinden biri olan Blair Witch, önümüzdeki yaz aylarında Nintendo Switch’e gelecek. Duyuru, oyunun geliştiricisi Bloober Team tarafından yapıldı.

Bloober Team, bundan yaklaşık 9 ay önce Blair Witch isimli yeni bir oyununu duyurmuştu. 30 Ağustos 2019 tarihinde Xbox One ve PC platformuna çıkış yapan korku/gerilim oyunu, aralık ayında PlayStation 4 için de yayınlanmıştı ve oyunculardan olumlu yorumlar toplamayı başarmıştı.

Dönemin en merak edilen oyunlarından birisi olan Blair Witch, Bloober Team tarafından geliştirildi, Windows ve Xbox One için Lionsgate Games tarafından yayınlandı. Oyun, orijinal Blair Witch filminde de olduğu gibi bir ormanda yer alıyor ve sürükleyici bir hikâyeyi anlatıyor.

Blair Witch Nintendo'ya geliyor:

Çıktığı günden beri oyuncular tarafından sevilerek oynanan ve günümüzde korku türünde hâlâ satmaya devam eden oyunlardan birisi olan Blair Witch’ten bugün oyun tutkunlarını sevindirecek yeni bir haber geldi. Oyunun geliştiricisi Bloober Team, paylaştığı duyuruda oyunun Nintendo Switch platformuna da geleceğini duyurdu.

Bloober Team tarafından yapılan paylaşıma göre Blair Witch, önümüzdeki yaz aylarında Nintendo Switch platformunda da oynanabilir olacak. Oyunun çıkış tarihi henüz tam olarak açıklanmamış olsa da Nintendo’nun kendi sitesinde oyuna ait yeni bir sayfa oluşturduğu biliniyor.

Korku/gerilim oyun türünün sevilen örnekleri arasında yer alan Blair Witch, Steam üzerinde oyuncular tarafından yapılan incelemeler sonucunda 'Çoğunlukla Olumlu' incelemesine sahip. Oyun; IGN, Trusted Reviews ve GameReactor gibi dev platformlardan yüksek puanlar alarak ününe ün kattı.

Blair Witch’i oynamak isteyen oyuncular, oyunun Steam sayfasına bu bağlantıdan ulaşabilir ve 50 TL karşılığında oyunu kütüphanelerine ekleyebilirler. Oyunu Xbox oyun konsollarından oynamak isteyenler bu bağlantıya, PlayStation 4 oyun konsollarından oynamak isteyenlerse bu bağlantıya tıklayabilirler.