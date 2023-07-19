Blizzard, oyunlarının Steam'e geleceğini açıkladı. Platforma gelecek ilk oyunun da Overwatch 2 olacağı açıklandı.

Oyuncular arasında çok sevilen birçok yapıma sahip olan Blizzard, uzun yıllardır kendi platformu Battle.net üzerinden satıyordu. Şirket, bugün bu huyundan vazgeçeceğini duyurarak oyuncuları sevindirecek bir açıklama yaptı.

Blizzard, paylaştığı blog gönderisinde bazı oyunlarını dünyanın en popüler oyun platformu olan Steam’e getireceğini açıkladı. Steam’e gelecek ilk oyun da belli oldu.

Overwatch 2, Steam’e gelecek ilk oyun olacak

Steam’e gelecek ilk yapım, sevilen FPS türündeki oyun Overwatch 2 olacak. Blizzard’ın açıklamasına göre kullanıcılar, oyuna 10 Ağustos 2023 tarihinden itibaren Steam üzerinden erişim sağlayabilecek. Buradaki oyuncuların, Overwatch 2’yi yine Battle.net hesabına bağlamaları gerekeceğini vurgulayalım. Ancak arkadaş listesi ve başarılar gibi Steam’in sağladığı şeylere ulaşmaya devam edebilecekler.

Blizzard, yaptığı açıklamada dünyanın her yerindeki oyuncuların oyunlarına ulaşmasını sağlamak ve “engelleri yıkmak” istedikleri için böyle bir hamle yaptıklarını belirtti. Şirket, Battle.net’e yatırımlarına devam edeceğini de eklemeden geçmedi.

Oyun devi, Steam’e belli sayıda Blizzard oyunun geleceğini söylemesine rağmen Overwatch 2 dışındaki oyunların isimlerini açıklamadı. Şirket, diğer oyunları zamanı geldiğinde açıklayacağını söylüyor.

Overwatch 2’nin platforma gelen ilk oyun olmasının pek şaşırtıcı olmadığını da belirtmek gerek. Activision Blizzard, bugün geçtiğimiz çeyreğe dair bir rapor paylaşmıştı. Bu rapor, Overwatch 2’ye oyuncu katılımının düşüş yaşadığını ortaya koymuştu.