Xbox Başkanı Phil Spencer, Microsoft'un İngiltere'ye karşı yapması beklenen hareketi yaptığını duyurdu. Microsoft ve Activision Blizzard satın alım anlaşmasının geçerlilik tarihi uzatıldı.

Tarihin en büyük ticari anlaşması olacak Activision Blizzard satın alımı tamamlanması için Microsoft’un karşısında artık tek bir engel kaldı. Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasa Kurumu’nun (CMA) endişelerini gidermek.

CMA, son olarak geçtiğimiz gün Microsoft’u daha da zora sokan bir karara imza atmış, satın alım hakkındaki soruşturma için belirlenen karar tarihini 6 hafta uzatmıştı. Bugün, Microsoft’tan bu hamleye karşı hamle geldi.

Microsoft ve Activision Blizzard, satın alım anlaşmasının geçerlilik tarihini uzattı!

Xbox Başkanı Phil Spencer, Twitter’dan yaptığı paylaşımda Microsoft ve Activision Blizzard ikilisinin, birleşme sözleşmesini 18 Ekim’e uzattığını açıkladı. Bu sözleşme normal şartlarda 18 Temmuz'da sona eriyordu. Böylelikle CMA’nın Microsoft önüne koyduğu bir engel aşılmış oldu.

Şu anda Microsoft’un yapabileceği tek şey, CMA’ya sunduğu savunmanın değerlendirilmesini beklemek ve 29 Ağustos tarihine kadar bir cevap almak olacak. Phil Spencer’a göre Microsoft, satın alım hakkında umudunu koruyor:

“Bunu tamamlama konusunda iyimseriz ve her yerde daha fazla oyuncuya daha fazla oyun getirmenin heyecanını yaşıyoruz.”

Geçtiğimiz günlerde neler yaşandı?