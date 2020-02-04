Blizzard, Warcraft 3: Reforged'ın Ara Sahnelerini Savundu

Blizzard, Warcraft 3: Reforged ile bekleneni veremedi ve oyuncular tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. Geliştirici, oyunun güncellemelerle destekleneceğini belirterek, ara sahnelerin neden vadedildiği gibi olmadığına yanıt getirdi.

Blizzard'ın efsane oyununu yeniden canlandırmaya çalıştığı Warcraft 3: Reforged, beklentileri tam olarak karşılamadı. Geliştiricinin yeni oyunu, Metacritic puanından da anlaşılacağı gibi şimdiye kadarki en kötü oyunlardan biri olarak karşımıza çıktı ve oyuncular, Warcraft 3: Reforged'dan memnun kalmadı.

Blizzard, Warcraft 3 forumlarında bazı oyuncu şikayetlerini ele alarak memnuniyetsizliği kabul etti ve güncelleme yapacağını belirtti. Bu hafta gelmesi beklenen bir yama, Klasik modda renklerin ve gölgelendirmenin orijinal oyundan farklı görünmesine neden olan bir hatanın yanı sıra bazı animasyon sorunlarını, ses ve arayüz sorunlarını düzeltecek.

Warcraft 3: Reforged'ın en çok eleştiri alan yanlarından biri de oyunun ara sahneleriydi. IGN tarafından yapılan aşağıdaki karşılaştırmaya da bakılırsa 2018'de tanıtılan oyunun sinematikleri, 2020'de yayınlanandan çok farklı. Blizzard, oyundaki ara sahneleri orijinal oyundan uzaklaşmamak için vadedilenden farklı şekilde yaptığını öne sürdü.

Blizzard yaptığı açıklamada, "Oyunun arkasındaki fikir sürecinde biraz daha derine girdik ancak ana oyun ve diğer modların Warcraft tarihindeki klasik hikayelerden birini anlatması gerekiyordu. Warcraft 3'ün gerçek ruhunu korumak ve oyuncuların unutulmaz anları yeniden yaşamasına izin vermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Geliştirici ayrıca bu hafta yapılacak olan güncellemenin tüm soruları ele almadığını, ancak Warcraft 3: Reforged'ın geliştirilmesi ve desteklenmesi noktasında kararlı olduğunu belirtti.

Warcraft 3: Reforged ara sahne karşılaştırması