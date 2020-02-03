Warcraft 3 Reforged, En Düşük Puanlı Oyun Oldu

Azeroth tarihinin en unutulmaz anlarını geri getirmeyi hedefleyen Warcraft 3: Reforged oyunculara hayal kırıklığı yaşattı. Blizzard klasiği Warcraft 3'ü yenileyerek günümüze taşıyan Reforged, Metacritic'in en düşük kullanıcı puanına sahip oyunu oldu.

Blizzard'ın dünyaca ünlü gerçek zamanlı strateji oyunu Warcraft 3, yenilenen sürümü Warcraft 3: Reforged ile geri döndü. Ancak oyuncular, klasik oyunun geri dönüşünden pek memnun kalmamış gibi görünüyor. Warcraft 3: Reforged, yayınlandıktan günler sonra Metacritic'in en düşük kullanıcı puanı alan oyunu oldu.

Warcraft 3: Reforged, Metacritic'te sahip olduğu 0.5 ortalama ile en düşük kullanıcı puanına sahip oyun konumunda. Rekoru daha önce Day One: Garry's Incident elinde tutuyordu ancak oyun zaman içinde kullanıcı puanını 0,4'ten 0,7'ye yükseltti ve Blizzard'ın yeni oyununun gelişiyle ikinci sıraya yükseldi. Oyuncuların şikayetleri genel olarak oyunun duyurusu sırasında vadedilen yeniliklerin oyuna getirilmediği yönünde.

Warcraft 3: Reforged, tarihin en kötü remasterd sürümü olarak anılıyor

Oyuna gelen yorumlara göre Warcraft 3: Reforged, oyun tarihinin gördüğü en kötü remaster. Kullanıcılardan bazıları, Blizzard'ın eski Warcraft 3 versiyonunu devre dışı bıraktığını ve oyunun kendilerini ekstra 30 GB veri indirmeye zorladığını öne sürüyor. Ayrıca artık özel haritaların, özel campaign modunun ve yerel ağ bağlantısı seçeneğinin kaldırıldığı da öne sürülüyor.

Şikayetlerde, Blizzard'ın kullanıcı sözleşmesinde yaptığı değişikliklerle, oyuncuların tasarladığı oyun modlarının ve haritaların tüm haklarını elinde tuttuğu belirtiliyor. Kullanıcılar, genel olarak Warcraft 3'ün mevcut kopyalarını yeni bir sürüme güncellemeye zorlanmalarından, özel haritalarda ve EULA'da (Son Kullanıcı Lisans Anlaşması) yapılan değişikliklerden, oyundaki hatalardan ve ara sahnelerin önemli ölçüde güncellenmemesinden şikayet ediyor.

Oyuncular, geliştirici Blizzard'ın vadettiklerinin büyük bir kısmını yerine getirmediğini söylüyor. Aralarında Warcraft 3: Reforged'un yeni menülerinden memnun kalmayanlar ve daha yeni bir diyaloglar bekleyenler de var. Blizzard, Diablo Immortal'da yaşadığı başarısızlığın ardından Diablo 4 ile umutları körüklese de Warcraft 3: Reforged ile bir kez daha hayal kırıklığı yaşattı diyebiliriz.