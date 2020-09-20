Bloodborne’un PS5 Remaster Sürümü Yanlışlıkla Listelendi

PlayStation 4'e özel olarak çıkan Bloodborne'un PlayStation 5 remaster'ının çıkacağı yönündeki dedikoduları güçlendiren bir gelişme yaşandı. Bir Fransız perakendeci, PlayStation 5 için Bloodborne'u listeledi.

2015 yılında PlayStation 4'e özel olarak çıkan From Software'in geliştirdiği Bloodborne'un PlayStation 5'e 'Remaster' sürümünün geleceğiyle ilgili çeşitli söylentiler uzun süredir bulunuyor. Henüz bu konuda resmi bir açıklama gelmemiş olsa da söylentileri güçlendiren yeni bir gelişme yaşandı.

Daha önce PlayStation 5'in ön sipariş fiyatını da ortaya çıkaran Fransız perakendeci Fnac, henüz duyurulmamış bir PlayStation 5 Bloodborne oyununu listeledi. Daha sonra oyunun ismi kaldırılsa da oyunun hayranlarını heyecanlandırmaya yetti.

Bloodborne, PlayStation 5'e mi geliyor?

Bloodborne'un PlayStation 5 remaster'ının geleceği bu sene yaz aylarının başında da söylenti olarak ortaya çıkmıştı. Ortaya atılan söylentilerde, oyunun sadece PC'ye uyarlanacağı değil aynı zamanda PlayStation 5'e de yükseltileceği dile getirilmişti. Oyunun Fnac tarafından listelenmesi bu söylentileri daha da güçlendirdi.

Yeni nesil PlayStation konsolundaki geriye dönük uyumluluk sayesinde Bloodborne, PlayStation 5'te oynanabilir olacak olsa da oyunun hayranları PlayStation 5 remaster'ı beklentisi içinde. Ayrıca Bloodborne'a sahip olmayan PlayStation 5 kullanıcıları da oyunun tadını yeni konsolda çıkarabilecekler.

Sony'nin geçtiğimiz günlerde duyurduğu PlayStation Plus Collection'ın içerisinde Bloodborne da yer alıyor. Şirket, bu programı sayesinde PlayStation 5 kullanıcılarının bazı PlayStation 4 özel oyunlarını erişimini sağlayacak. Yani PS5 kullanıcıları, bir remaster sürümü gelmese de yeni konsolda Bloodborne'u oynayabilecekler.

Tabii oyunun remaster sürümünün yanında Bloodborne 2'yi de bekleyen oyuncular bulunuyordur. From Software, George R. R. Martin ile Elden Ring'in geliştirmeleri üzerinde çalışıyor, yani yakında zamanda Bloodborne'un devam oyunuyla ilgili bir şeyler görmemiz pek de olası durmuyor.