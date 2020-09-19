PlayStation 5 Oyunlarının Devasa Boyutları Ortaya Çıktı

PlayStation 5'le ilgili en merak edilen sorulardan biri de oyunların ne kadar yer kaplayacağıydı. PlayStation Direct web sitesinde yer alan bilgilere göre yeni nesil oyunlar, PlayStation 5'in 825 GB'lık SSD alanını oldukça zorlayacak.

Japon teknoloji devi Sony, merakla beklenen yeni konsolu PlayStation 5'in fiyatını ve çıkış tarihini 16 Eylül tarihinde gerçekleştirdiği canlı yayında duyurmuştu. Yeni nesil konsolun tüm detaylarının netleşmesinin ardından en merak edilen sorulardan birisi de oyunların ne kadar yer kaplayacağıydı. Bu noktada PS5 oyunlarınız için sistemin SSD'sinde hemen yer planlamaya başlasanız iyi olur çünkü çok fazla yer kaplayacaklar.

Söz konusu bilgiler, PlayStation oyunlarını ve aksesuarlarını doğrudan Sony'den satın almanıza olanak sağlayan PlayStation Direct web sitesinden geliyor. Web sitesinde boyutları paylaşılan oyunlar arasında ise Spider-Man: Miles Morales ve Demon's Souls yer alıyor.

Yeni oyunlar ne kadar yer kaplayacak?

Spider-Man: Miles Morales'ten başlamak gerekirse PlayStation Direct'te yer alan bilgilere göre oyunun standart sürümü PlayStation 5'de 50 GB, Ultimate Edition sürümü ise 105 GB'lık bir alan kaplayacak. 2009'da PS3 için piyasaya sürülen aynı oyunun elden geçirilmiş versiyonu olan Demon's Souls'un ise yaklaşık 66 GB'lık bir depolama alanına ihtiyaç duyduğu belirtiliyor.

PlayStation 5, 825 GB'lık dahili depolama alanına sahip olsa da çoğu kullanıcı bu kapasiteden hoşnut değil. Özellikle Call of Duty: Modern Warfare gibi mevcut nesilde bile 100 GB'ın üzerinde olan oyunlar, yeni nesil grafikler ve artırılmış doku kalitesiyle PlayStation 5'te çok daha fazla depolama alanına ihtiyaç duyabilir.

Bu sebeple kullanıcılar, PlayStation 5'lerinde daha fazla oyun oynamak için harici bir SSD disk almak zorunda kalacak gibi görünüyor. Ancak bu ekstra donanımlar oldukça pahalı ve muhtemelen birçok kişinin bütçesini aşıyor.

PlayStation 5, ülkemiz de dahil olmak üzere birçok bölgede 19 Kasım tarihinde satışa sunulacak. Yeni nesil konsolun yurt dışı fiyatı 499 dolar olarak açıklanırken ülkemiz özelindeki fiyatların ne olacağı henüz netlik kazanmadı.