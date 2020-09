Sony, PS5’e Özel PS Plus Collection’ı Duyurdu

Sony, aralarında God of War, Battlefield 1, The Last of Us gibi popüler PS4 oyunlarını PS5 için tek bir kütüphanede birleştiriyor. PS Plus Collection ismiyle tanıtılan kütüphane, PlayStation Plus abonelerine ek bir ücret gerektirmeden sunulacak.

Sony, bugün düzenlediği etkinlikte, Xbox Game Pass’e rakip olacağı düşünülen PlayStation 5’e özel PS Plus Collection isimli yeni abonelik sistemini tanıttı. PS4’deki popüler oyunları PS5’de oynamanıza olanak tanıyacak bu yeni abonelik sisteminde God of War, Uncharted 4: A Thief’s End, Until Dawn, Days Gone, Battlefield 1, The Last of Us gibi oyunlar yer alıyor. Daha önceki abonelik sistemlerinde Xbox Game Pass’e rakip olacak oyunları çıkarmadığı için eleştirilen Sony’nin PS5 için çıkardığı bu abonelik sistemi, son derece ilgi çekici görünüyor. Özellikle PS4’ü olmayan ve doğrudan PS5’le PlayStation dünyasına girecek kişiler için avantajlı olan bu yeni kütüphanede, PS4’te ses getirmiş pek çok oyun yer alıyor. PlayStation Plus Collection’da yer alan tüm oyunlar God of War

Final Fantasy XV

Fallout 4

Mortal Kombat X

Bloodborne

Monster Hunter World

Uncharted 4: A Thief’s End

Ratchet and Clanck

Days Gone

Until Dawn

Battlefield 1

Detroit: Become Human

Infamous Second Son

The Last Guardian

Batman: Arkham Knight

Persona 5

Resident Evil 7: Biohazard PS Plus aboneliğine dahil olacak Sony’nin PS5 kullanıcıları için sunduğu bu yeni abonelik sistemi, tüm PS Plus aboneleri için erişilebilir olacak. Yani PS Plus aboneliğiniz varsa, PS Plus Collection için ekstra bir ücret ödemeniz gerekmeyecek. PlayStation Plus abonesi olmak isterseniz şu anda 1 aylık 23,99 TL ücret ödemeniz gerekiyor. 29 Ekim’den sonraysa bu fiyat 40 TL’ye yükselecek. İLGİLİ HABER 11 Yıllık PS Plus Aboneliği Satın Alan 'Dünyanın En Şanssız' Oyuncusu PS5 için PS Plus alacak kişiler ise 1 aylık ödemenin dışında 3 aylık aboneliğe 100 TL, 12 aylık aboneliğe ise 240 TL’ye sahip olabilecek. Peki sizce PS Plus Collection, PS5 satın almak isteyen kişiler için tercih edilebilir mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.

