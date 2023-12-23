Uzun zamandır gündeme gelmeyen fakat perde arkasında sürekli kendini geliştiren Bluesky, baş ağrıtan bir durumu ortadan kaldırdı.

Elon Musk’ın artık X diye bildiğimiz Twitter’ı devralmasından kısa süre sonra ortaya çıkan Bluesky, eski CEO ve kurucu Jack Dorsey’nin, Twitter’ın yozlaşmasından (?) bıkanlar için bir umut ışığı niteliğindeydi. Zira bir yandan Twitter hisseleri düşerken öte yandan platformun algoritmasında köklü değişiklikler yapılıyordu.

Fakat platforma geçmek isteyenlerin önünde kocaman bir engel vardı. Bu uygulamaya erişmek için hâlihazırda erişen birinden davet almak gerekiyor. Neyse ki davet konusu o zamandan bu zamana oldukça yaygınlaştı. Bir diğer problem olan oturum açmadan gönderileri görememe sorunu da ortadan kalkıyor.

Oturum açmayan kişilerin, gönderilerinizi görmesini engelleyebilirsiniz.

Söz konusu yenilik, spesifik bir paylaşımı görmek için bağlantıya tıkladığında paylaşımın kendisi yerine üye olma ekranıyla karşı karşıya kalan kişileri sevindirecek. Fakat bunun bir de gizlilik tarafı var. O da düşünülmüş. Zira uygulama içindeki ayarlarda hesaba giriş yapmamış kişilerin sizin hesabınızı ve paylaşımlarınızı görmesinin önüne geçen bir seçeneği aktif edebiliyorsunuz.

İzlemeniz gereken adımlar ise şu şekilde:

Ayarlara gidin

Moderasyona gidin

Kapalı oturum görünürlüğünü kısıtlayan “Logged-out visibility” seçeneğini işaretleyin.

Bluesky, bunun uygulamadan uygulamaya değişeceğini, bu bağlamda da bazı uygulamaların bu seçeneği göz ardı edebileceğini belirtiyor. Yani bu seçeneği işaretlemek hesabınızı gizli yapmıyor. Yapsa da bu sadece Bluesky uygulamasında ve internet sitesinde geçerli oluyor. Bunu yapmak için ayrı bir özellik olan, Instagram’dan da aşina olduğumuz hesabınızı gizli yapma seçeneğini işaretleyebilirsiniz.

Bluesky’a erişme şansınız oldu mu? Platform hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın.