Uygun Fiyatlı Bluetooth Hoparlör "Realme Pocket" Duyuruldu

Cebinize koyup istediğiniz yere götürebileceğiniz taşınabilirlik açısından neredeyse rakipsiz olan Bluetooth hoparlör Realme Pocket duyuruldu. Cihaz, muhteşem özellikler sunmasına rağmen oldukça uygun bir fiyat etiketine sahip.

Kısa süre önce yeni akıllı saati Watch 2 Pro ve yeni boyundan bağlı kablosuz kulaklığı Buds Wireless 2'yi duyuran Realme, aynı etkinlikte sürpriz bir ürün de tanıttı. Realme Pocket Bluetooth Hoparlör olarak adlandırılan ürün, adından da anlayabileceğiniz gibi cep boy bir kablosuz hoparlör.

Yeni Realme Pocket Bluetooth Hoparlör'ün pek çok kullanıcı için hayat kurtaran bir ürün olacağını söyleyebiliriz. 3W Dinamik Bas Güçlendirici ses sürücüsüne sahip olan Realme Pocket Bluetooth Hoparlör, tek şarj ile 6 saate kadar kullanım sunan güçlü bir bataryası olmasına rağmen yalnızca 113 gramlık bir ağırlığa sahip.

Realme Pocket Bluetooth Hoparlör, plastik bir gövdeye sahip olduğundan çizilme ve darbelere karşı belli bir seviyeye kadar direnç gösterebiliyor. Bununla birlikte cihazın sahip olduğu IPX5 sertifikası, üzerine su dökülmesi gibi beklenmedik kazalarda Realme Pocket Bluetooth Hoparlör'ün çalışmaya devam edebileceğini gösteriyor.

Bluetooth 5.0 ile 10 metre mesafeye kadar kablosuz bağlantıyı destekleyen Realme Pocket Bluetooth Hoparlör, oyun oynarken ya da film izlerken medya oynatıcı ya da oyun ile hoparlörü senkronize eden bir "oyun modu" da sunuyor. Realme Link uygulaması ise hoparlörün akıllı telefon üzerinden kontrol edilebilmesini mümkün kılıyor.

Realme Pocket Bluetooth Hoparlör, siyah ve gri olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile satışa sunulacak ve yaklaşık 19 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Dürüst olmak gerekirse en azından küresel bir virüs salgınının olmadığı bir dünyada dışarıda çok fazla vakit geçiren müzikseverler için Realme Pocket Bluetooth Hoparlör oldukça faydalı bir ürün.