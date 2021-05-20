Realme, fena sayılmayacak özellikleri ve uygun denebilecek fiyatlarıyla öne çıkan Watch 2 Pro akıllı saati ve Buds Wireless 2 kablosuz kulaklığını duyurdu. Her iki ürün de günlük kullanım için fazlasıyla yeterli özelliklere sahip.

Çinli tüketici elektroniği şirketi Realme, yeni akıllı saat modeli Watch 2 Pro ve yeni boyundan bağlı kablosuz kulaklığı Buds Wireless 2'yi duyurdu. Realme, her iki ürününde de dikkat çekici özelliklere yer veriyor ve ilginç bir şekilde her iki ürününü de uygun fiyatlı olarak satışa sunmayı başarmış durumda.

Bildiğiniz gibi akıllı saatler daha modern bir tasarıma sahip olan dörtgen ve daha klasik tasarıma sahip olan oval akıllı saatler olarak ikiye ayrılıyor. Realme, Watch 2 Pro'da dörtgen tasarımı tercih etmiş durumda. 1,75 inç büyüklüğünde 320 × 385 piksel çözünürlük sunan bu ekran, LCD bir panele sahip ve 100'den fazla özel saat arayüzü seçeneği sunuyor.

3 eksenli bir ivme ölçere ve sağlık verileri için kalp atış hızı sensörüne sahip olan Realme Watch 2 Pro, Realme Link uygulaması sayesinde Android 5 ve üzeri bir işletim sistemine sahip tüm akıllı telefonlar ile Bluetooth 5.0 üzerinden bağlantı kurabiliyor. Çift uydu GPS özelliği ile konum verilerini yüksek doğrulukla gösterebilen akıllı saat, 90 farklı spor modu da sunuyor.

Realme Watch 2 Pro özellikleri

1,75 inç, 320 × 385 piksel, 286 ppi, LCD ekran

3 eksenli ivmeölçer

Kalp atış hızı sensörü

Çift uydu GPS

90 farklı spor modu

7/24 kalp atış hızı takibi, SpO2 takibi, uyku takibi, adım takibi, hareketsizlik hatırlatması

Müzik, kamera, çağrı, bildirim, düşük pil uyarı ve kontrolleri

IP68

Tek şarj ile 14 gün kullanım

Realme'nin yeni kablosuz kulaklığı Buds Wireless 2 ise boyundan bağlamalı tasarımı ile tam kablosuz kulaklıklara göre daha ağır bir kulaklık olsa da çok daha uzun bir kullanım süresi sunabiliyor. 13,6 mm ses sürücüleri ve Sony LDAC Yüksek Çözünürlüklü Ses kodeği desteği ile iyi bir ses deneyimi ortaya koyan kulaklıklar, iyi bir oyun deneyimi için ise 88 ms gibi düşük bir gecikme süresine sahip.

Realm Buds Wireless 2 özellikleri

13,6 mm ses sürücüsü

Bluetooth 5.0

25dB'e kadar gürültü engelleme

88ms gecikme süresi

IPX5

29gr ağırlık

Tek şarj ile 22 saat'e kadar kullanım

Siyah ve gümüş renk seçeneklerine sahip olan Realme Watch 2 Pro, 72 dolarlık fiyat etiketiyle bu ayın sonlarında satışa sunulacak. Sarı ve gri olmak üzere iki renk seçeneğine sahip olan Realm Buds Wireless 2 ise 48 dolarlık fiyatı ile haziran ayında satışta olacak.