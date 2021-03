Bir Dönemin Efsane Yarış Oyunu Blur Benzeri 8 Oyun

Çıkışının üzerinden 10 seneden fazla geçmesine rağmen hâlâ heyecanlı bir oynanış ve güzel görseller sunan Blur, diğer yarış oyunlarına hem benziyor hem de benzemiyor. Farklı atmosfere sahip bu oyunda oynanış yarış oyunlarından farklı olarak bambaşka bir mekaniğin üzerine kurulu olarak karşımıza çıkıyor. Blur yeri doldurulması zor bir oyun olsa da bu içeriğimizde sizler için Blur benzeri bazı oyunları sıralıyoruz.

2010 yılında çıkan ve oyun dünyasında önemli bir yere sahip olan Blur, pek bir hikâyeye sahip olmasa da eğlenceli oynanışı ile bu açığı başarılı bir şekilde kapatıyor. İlk bakışta yarışları kazanarak rakiplerinizi yenmek ve kazandığınız yarışlarla “fan puanları” kazanmak kulağa oldukça sıradan gelse de Blur’un öne çıktığı nokta oynanış oluyor, çünkü Blur’da arabalar belirli silahlara ve özelliklere sahip olabiliyor.

Bahsettiğimiz bu özellikler ve silahlar, doğal olarak Blur’un oynanışını diğer yarış oyunlarından bir hayli farklı bir noktaya koyuyor. Her ne kadar mekânlar ve arabalar oldukça gerçekçi olsa da bu özellikler Blur’un oldukça gerçeküstü bir Arcade havası yakalamasını sağlıyor. Hazırsanız, gerçeği ve Arcade atmosferi başarılı bir şekilde birleştiren Blur benzeri oyunlara hep beraber yakından bir bakalım.

Blur benzeri aksiyonu yüksek yarış oyunları:

Split/Second

Need for Speed: Most Wanted (2005)

Burnout Paradise

Forza Horizon 3

ONRUSH

Need for Speed: Hot Pursuit

TrackMania Turbo

Redout

Blur'un gölgesinde kalsa da başarılı bir oyun: Split/Second

Platform: PC, PlayStation 3, Xbox 360

Tür: Yarış, Arcade

Çıkış tarihi: 2010

Geliştirici: Black Rock Studio

Blur ile aynı sene piyasaya çıkan Split/Second, yüksek aksiyona sahip Arcade bir araba yarışı oyunu. Blur ile oldukça benzer özelliklere sahip olan Split/Second, her ne kadar kendi hayran kitlesini oluştursa da Blur ile aynı yıl çıkarak Blur’un gölgesinde kaldı ve bu açıdan bir talihsizlik yaşadı. Eğer Blur’un hiç bitmeyen aksiyonunu ve Arcade yarış hissini seviyorsanız, Split/Second size hemen hemen aynı deneyimi sunacaktır.

Listenin olmazsa olmazı: Need for Speed: Most Wanted (2005)

Platform: PC, PlayStation 2, Xbox 360, Xbox, Nintendo DS

Tür: Yarış

Çıkış tarihi: 2005

Geliştirici: EA Canada, EA Black Box

Blur’da sevdiğimiz gerçeğe yakın yarış mekânları ve geniş, gerçek lisanslı araba yelpazesi Need for Speed: Most Wanted’da da bulunuyor. Most Wanted’da ayrıca Blur’a ek olarak taş gibi bir hikâye de kendini gösteriyor. Her ne kadar Most Wanted, Blur gibi özel yetenekler üzerine dayalı bir oynanış sunmasa da özellikle polis görevleri sırasında oldukça başarılı aksiyon, çatışma ve Arcade atmosferi yaratmayı başarıyor. Ayrıca bu iki oyun rakipleri yenerek yükselme, rakipleri yenerek geliştirmeler açma ve yendiğiniz rakiplerin arabalarını alma konularında da benzerlik gösteriyor.

Arabalarla 'çılgın attığımız' bir diğer oyun: Burnout Paradise

Platform: PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, Nintendo Switch

Tür: Yarış, Arcade

Çıkış tarihi: 2008

Geliştirici: Criterion Games

Paradise City’nin en gözde yarışçısı olmaya çalıştığımız bu açık dünya yarış oyununda Blur benzeri esintiler sürekli olarak karşımıza çıkıyor. Hatta Blur’da Burnout Paradise esintileri görüyoruz desek daha doğru oluyor çünkü Burnout Paradise, Blur’un esinlendiği oyunlardan biri. Araba modifikasyonları ve modelleri ile tam bir Arcade oyunu olan Burnout Paradise, bol bol araba parçalayacağımız yarışlara da ev sahipliği yapıyor. Sadece araba parçalamaktan da ibaret olmayan Burnout Paradise, Need for Speed oyunları gibi birçok farklı yarış türü ve açık dünya etkinliği barındırıyor.

Gerçekçi yarış deneyimi için Forza Horizon 3:

Platform: PC, Xbox One

Tür: Yarış

Çıkış tarihi: 2016

Geliştirici: Playground Games

Forza Horizon 2’den bu yana harita ve oyun içeriği boyutunu ikiye katlayan Forza Horizon 3, Forza serisinin en büyük sıçrama yapan oyunlarından biri olarak önemli bir yere sahip. Kurgusal olarak Avustralya’ya benzeyen bir açık dünyada geçen Forza Horizon 3, devasa bir festivale ev sahipliği yapıyor. Bu festival süresince farklı modlarda aksiyonu yüksek yarışlara katılıyoruz. Festivaldeki yarışları belirli görevleri yerine getirerek kazandıkça Blur’a benzer bir şekilde “hayranlar” kazanıyoruz. Kazandığımız bu hayranlar da bize daha fazla geliştirmenin ve içeriğin kapılarını açıyor.

Blur gibi ama değil de... Yine de gideri var: ONRUSH

Platform: Xbox One, PlayStation 4

Tür: Yarış, Arcade

Çıkış tarihi: 2018

Geliştirici: Codemasters Evo

Arcade stilde araba yarış/dövüş oyunu olarak nitelendirilen ONRUSH, Blur’un o çok sevdiğimiz hemen hemen tüm özelliklerine sahip bir oyun. Blur’dan farklı olarak yalnız olmadığınız bu oyunda, 12 kişilik bir takımda yarışıyoruz. Bu 12 kişilik takımda ve oyunun genelinde bulunan araçların her birinin ise kendine has bir yeteneği bulunuyor. Araçların “ultisi” olarak nitelendirebileceğimiz bu yetenekler ise oyunda yaptığınız hareketler ve saf dışı bıraktığımız rakipler sayesinde kullanılabiliyor. Bu özel yeteneğin yanı sıra seçtiğiniz araç sınıfına göre de temel yetenekler bulunuyor.

Egzotik araçlar ile karşımıza çıkan Need for Speed: Hot Pursuit

Platform: PC, Xbox 360, PlayStation 3, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch

Tür: Yarış

Çıkış tarihi: 2010

Geliştirici: Criterion Games

Need for Speed serisinin çok sevilen oyunlarından olan Need for Speed: Hot Pursuit, egzotik araçların ve yüksek aksiyonlu polis kovalamacalarının üzerine kurulu bir yarış oyunu. Listemizde bulunan bir diğer oyun Burnout Paradise’ın 4 katı büyüklüğünde bir açık dünyaya sahip olan Hot Pursuit, tıpkı Blur gibi ne tam Arcade ne de tam bir simülasyon. Kendine has oynanış mekaniklerine sahip olan Hot Pursuit; bizlere yarışçı olarak polisleri ve polis olarak da yarışçıları saf dışı bırakmaya çalıştığımız yüksek aksiyonlu bir oynanış sunuyor.

Yarış oyunu tutukunlarının favorilerinden TrackMania Turbo

Platform: PC, PlayStation 4, Xbox One

Tür: Yarış, Arcade

Çıkış tarihi: 2016

Geliştirici: Nadeo

Eğer Blur’un en çok Arcade yarış yönünü seviyorsanız; TrackMania Turbo, Arcade yarış ihtiyacınızı büyük ölçüde karşılayacaktır. Sürekli atlamalı/zıplamalı hareketler yaparak mükemmel tur zamanına ulaşmaya çalıştığımız bu oyunda, yeteneklerimizi test edebileceğimiz 200’ün üzerinde akrobatik pist bulunuyor. Her ne kadar TrackMania Turbo klasik TrackMania severlerin pek hoşlanmadığı bir oyun olsa da Blur benzeri Arcade yarış oyunu arıyorsanız, mutlaka göz atmanız gereken bir oyun.

Ne yol var ne araba, uzaydayız: Redout

Platform: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Tür: Yarış, Arcade

Çıkış tarihi: 2016

Geliştirici: 34BigThings srl

Temel olarak arabalar yerine yerçekimsiz ortamda uzay aracı benzeri mekikleri kullanarak yarıştığımız Redout, yüksek aksiyonu ve hiç azalmayan temposu ile Arcade yarışın hiç bitmeyen heyecanını bizlere sunmayı başarıyor. 2560 yılında geçen bu fütüristik oyunda, kullandığımız araçların yetenekleri bulunuyor ve ilerledikçe bu araçları kendi yarış stilimize göre modifiye edebiliyoruz. Çevrimiçi modu ve eğlenceli etkinlikleri bulunan Redout, VR desteğine de sahip.

Blur benzeri Arcade ve kendine has oynanış mekanikleri olan yarış oyunlarını sıraladığımız listemizin sonuna geldik. Listede bulunan her oyun aslında birbirinden çok farklı mekaniklere sahip olsa da tüm oyunlar Blur ile birkaç noktada birleşmeyi başarıyor. Sizler listede bulunan oyunlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Sevdiğiniz Blur benzeri diğer oyunları da bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.