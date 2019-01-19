BMW, 3 serisi araçlarının 2019 modelleriyle birlikte manuel seçeneği komple kaldırıp bunun yerine tüm tekerleklerden çekişli (all-wheel drive) otomatik arabalara yönelecek. Buna üzülenler içinse sevindirici bir haberimiz daha var, çünkü M3 serisinin 2020 modeli arkadan çekişli manuel vitese sahip olacak.

BMW'nin M bölümündeki kaynaklardan alıntı yapan Car Magazine dergisi, bir sonraki M3'ün beygir gücünün artmasının yanı sıra yeni iki modele sahip olacağını söylüyor. Bu modellerden ilki, şu anki mevcut M5'te olana benzer şekilde 8-kademeli otomatik şanzımanla akuple edilmiş tüm tekerlerden çekişli (AWD) bir xDrive modeli olurken ikincisi ise 6-ileri manuel şanzımanlı arkadan itişli bir versiyon olacak.

Daha da ilgi çekici olan kısım ise aynı donanım seçeneklerinin bir sonraki M4 için de planlanıyor olması. İngiliz yayıncı Car Magazine, arkadan çekişli ve manuel şanzımanlı M3 ve M4 modellerininin şirket içindeki takma adlarının "Pure (Saf)" modeller olacağını söylüyor. Mevzubahis bu "Pure" modeller, şirketin giriş seviyesi araçları olacak.

xDrive otomatik M3 ve M4 modellerinin 474 beygir güç üretmesi beklenirken arkadan itişli modellerin 454 beygir gücünde olacağı ve daha güçlü (ve pahalı) araçlardan ayrılabilmeleri için elektronik olarak kontrol edilen bir diferansiyel kilidine sahip olacakları söyleniyor.

Bu bilgilerin hiçbirinin resmi olmadığını bir kez daha hatırlatmak isteriz. Ancak eylül ayındaki Frankfurt Otomobil Fuarı, BMW'nin duyuru yapması için mükemmel bir zaman olabilir.