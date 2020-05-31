BMW, 500 Adetle Sınırlı Yeni Özel Üretim Modellerini Tanıttı

Alman otomobil devi BMW, X2, 3 Serisi ve Z4 modellerinin özel üretim modellerini ‘Edition Sunrise’ ismiyle piyasaya sürecek. Yalnızca Japonya’da satışa çıkacak modeller, 500 adetle sınırlı olacak.

Otomobil dünyasının dev ismi BMW, en bilinen ve sevilen modellerini özel bir versiyon olarak yeniden piyasaya sürecek. Şirket, BMW X2, BMW 3 Serisi ve BMW Z4 modellerinin limitli sayıdaki özel versiyonlarını satışa çıkarmaya hazırlanıyor. ‘Edition Sunrise’ ismiyle piyasaya sürülecek yeni modeller toplamda yalnızca 500 adetle sınırlı olacak. Satışlar yalnızca Japonya’yla sınırlı olacak.

BMW tarafından yapılan açıklamaya göre özel üretim olan bu modeller, “dünyanın ruhunu geri kazanacağı ve koşmaya başlayacağı bir günün umutlarını” temsil ediyor. BMW’nin Edition Sunrise olarak piyasaya süreceği her bir model beyaz renge bürünmüş durumda. Ayrıca her modelde kapıların ve aynaların alt kısmında ince kırmızı bir çizgi bulunuyor.

Yeni 'Edition Sunrise' isimli modeller:

xDrive18d M Sport temelli BMW X2 Edition Sunrise, yalnızca 200 adetle sınırlı olacak. Edition Sunrise görünümü dışında araç, 19 inçlik M tekerleklere, M aerodinamik paketine, M arka spolier’ına, M deri direksiyonuna ve alüminyum janta sahip olacak. Araç, 5 milyon 540 bin Japon yeninden (yaklaşık 350.000 TL) satışa çıkacak.

320d xDrive M Sport temelli BMW 3 Serisi Edition Sunrise da 200 adetle sınırlı kalacak. Araç, X2’den farklı olarak siyah jantlara ve Verneska deri koltuğa sahip olacak. Beyaz renkli BMW 3 Serisi 6 milyon 870 bin Japon yeninden (yaklaşık 434 bin TL) piyasaya sürülecekken Melbourne Kırmızısı renge sahip ekstra 50 adetle sınırlı özel BMW 3 serisi, 7 milyon 30 bin Japon yeninden (yaklaşık 444 bin TL) satışa çıkacak.

Yalnızca 50 adetle sınırlı BMW Z4 sDrive20i M Sport ise Edition Sunrise serisinin en nadir aracı olacak. Bu araç da BMW 3 serisi gibi siyah jantlara sahip olacak. BMW Z4 Edition Sunrise, 7 milyon 400 bin Japon yeninden (yaklaşık 468 bin TL) satışa çıkacak. Satışlar temmuz ayında başlayacak.