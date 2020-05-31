Hyundai Motor, Yeni Santa Fe’nin İlk Görüntülerini Paylaştı

Geçtiğimiz günlerde Hyundai, yeni Santa Fe'nin ilk görüntülerini paylaştı. Bir kısmı gölgenedirilmiş olup aracın tam halini göremediğimiz bu reklam görselinden, dış tasarımının ilgi çekici olduğunu söyleyebiliriz.

Hyundai’nin senelerdir ürettiği ve çok tutulan SUV’u Santa Fe yenileniyor. Lüks sınıfı araç birçok geliştirilmiş özellikle birlikte gelecek. Elektrikli motora sahip olacağı da paylaşılan bilgiler dahilinde. Dış tasarımı konusunda ‘karizmatik’ kelimesini kullanan şirket, iç tasarımında ise kullanıcıya oldukça konfor sağladıklarını ekledi.

Paylaşılan reklam görüntüsünde, şirketin geliştirmiş olduğu Integrated Architecture (Entegre Mimari) teknolojisinin kullanıldığını görüyoruz. Ön ızgara ve gündüz farında bu teknolojileri barından yeni SUV, kullanıcılarına oldukça güzel bir deneyim yaşatacak gibi gözüküyor.

Yeni Santa Fe’nin görüntüleri ilk kez paylaşıldı

Önünde bulunan geniş ızgara sayesinde yeni Santa Fe çok daha cesur, şirketin tabiriyle ‘karizmatik’ gözüküyor. Izgaranın üzerine eklenen desenler ise arabanın ön tarafına stereoskopik bir görünüm kazandırmış olduğunu söyleyelim. Yeni T şeklindeki gündüz farları, aracın ön görünüşünü tamamlayarak yolda dikiz aynasından bakıldığında, yaklaşmakta olan arabanın kendisi olduğunu belli ediyor.

Diğer geliştirmelerin yanı sıra Hyundai, hibrit ve fişli hibrit (PHV) olarak iki farklı elektrikli araç platformu tanıtacak. Şirketin tanıtacağı yeni platform, elektrikli güç aktarma sistemini benimseyecek. Performans, kullanım rahatlığı ve güvenlik konusunda da iyileştirmelere olanak tanıyan platform, kullanıcıları için güzel şeyler sunuyor.

Buna ek olarak, yeni Santa Fe, Avrupa’da satışa sunulan Hyundai’nin ilk üçüncü nesil araç platformu olacak. Yukarıda belirtmiş olduğumuz özelliklerin tümüne sahip olacak araç, geliştirilen iç ve dış dizaynı ile şimdiden pazarda diğer rakiplerine göz dağı vermiş olduğunu ekleyelim.

Hyundai Motor’un yaptığı açıklamalara göre Yeni Santa Fe, Eylül 2020'den itibaren Avrupa'da satışa sunulacak. Ülkemiz için herhangi bir açıklama olmamasına karşın, konu hakkındaki devam bilgilerin önümüzdeki haftalarda duyurulacağını ekledi.