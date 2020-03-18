Alman otomobil üreticisi BMW, gelecek nesil BMW 7 Serisi'nin tamamen elektrikli bir modele sahip olacağını açıkladı. Şirket, elektrikli araçlara geçiş noktasında kararlı adımlar atmaya çalışıyor ve yeni BMW 7 Serisi de bu adımın bir parçası olacak gibi görünüyor.

BMW, yeni nesil 7 Serisi'nin tamamen elektrikli bir versiyonunun geleceğini doğruladı. Şirketin uzun zamandır tüm araçlarını elektrikli hale getirme planları vardı. İngiltere gibi bazı ülkelerin 2035 yılından itibaren dizel ve benzinli motorlara getireceği kısıtlamalarla elektrikli araçlar ilerleyen yıllarda daha da yaygınlaşacak.

Şirket, BMW 7 Serisi'ni benzinli, dizel ve plug-in hibrit seçenekleriyle piyasaya süreceğini açıklamasının dışında, tamamen elektrikli modellerden neler bekleyebileceğimiz noktasında çok fazla detay ortaya koymadı. BMW, motor seçeneklerinin genişlemesi hakkında "seçimin gücü" yorumunu yaptı.

Yeni nesil BMW 7 Serisi'nin beşinci nesil elektrikli güç aktarma organları ile geleceği ve şirketin otonom sürüş planlarını ileriye taşımada önemli rol oynayacağı düşünülüyor. BMW'nin geleceğin otomobili olarak tanımladığı Vision iNEXT konsepti de elektrikli araçlar için önemli bir yol gösterici olacak.

Elektrikli BMW 7 Serisi'nin iki farklı versiyonla gelebileceği iddia ediliyor. Bunlardan birinin 100 kWh batarya ile yaklaşık 550 beygir gücü üreteceği, diğerinin ise 120kWh batarya ile 670 beygir gücüne ulaşacağı konuşuluyor. Araçların her ikisinin de yaklaşık 580 km menzile sahip olması bekleniyor. 2021 yılında BMW 7 Serisi'nden önce iX3, iNext ve i4 gibi elektrikli araçlar yollara çıkabilir.