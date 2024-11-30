BMW, batarya geri dönüşümünü kimyasal işlemler olmadan gerçekleştirecek çevre dostu bir yöntem geliştirdi.

BMW, batarya geri dönüşümünü kimyasal işlemler olmadan gerçekleştiren yeni bir yöntem geliştirdi. Şirket, bu yöntemle daha çevre dostu bir geri dönüşüm süreci başlatmayı hedefliyor.

BMW, batarya geri dönüşümünü daha verimli hale getirecek yeni bir yöntem üzerinde çalışıyor. Bu yeni yöntemde batarya hücrelerinin mekanik olarak bileşenlerine ayrılması sağlanacak ve bu sayede kimyasal veya termal işlemlerden kaçınılacak.

BMW'nin yeni yöntemi

Elde edilen hammaddeler ise doğrudan BMW'nin kendi pil hücresi üretiminde yeniden kullanılacak. Bu yöntem enerji tüketimini azaltacak ve atık üretimini minimize edecek. BMW, yeni yöntemi uygulamak için Almanya'nın Bavyera bölgesinde, Kirchroth'ta yeni bir tesis kuruyor. Yeni kurulan bu tesis her yıl yaklaşık 50 ton malzemenin geri dönüştürülmesini sağlayacak. Şirket tesisin 2025 yılı ikinci yarısında tamamlanmasını planlıyor ve bu projeye 10 milyar euro bütçe ayırmış durumda.

Hem çevresel hem de ekonomik açıdan önemli faydalar sağlaması beklenen bu yöntemin, gelecekte pil üretim maliyetlerini de düşürebilir.