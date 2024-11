BMW, Need for Speed Most Wanted hayranlarının gözlerini dolduracak bir projeye imza attı. Şirket, oyundaki ikonik otomobil olan E46 M3 GTR'ı yeniden hayata geçirdi. Araç, sadece sergi için üretildi.

Need for Speed serisinin en çok sevilen oyunları arasında yer alan "Most Wanted", oyuncuların hafızasından çıkmıyor. Hatta otomobil tutkunları, bu oyunda bullunan ikonik otomobil BMW M3 GTR zaman zaman çeşitli projelere ilham verdi. Ancak bu kez, bizzat BMW'den bir hamle geldi. Şirket, NFS Most Wanted'ın unutulmaz otomobilini resmen üretti. Tabii sadece sergilenmek üzere geliştirilen BMW E46 M3 GTR, 6 Ocak tarihine kadar Almanya'da bulunan BMW Welt isimli müzede incelenebilecek. Karşınızda NIF Most Wanted'ın ikonik BMW'si Yukarıda gördüğünüz fotoğraf, NFS Most Wanted'dan alınan bir ekran görüntüsü değil. BMW, bu ikonik otomobili geliştirebilmek için en ufak detayları bile düşündü. Yapılan çalışmanın sonucunda da oyundaki BMW E46 M3 GTR'ın bir kopyası oluşturulmuş oldu. İlk kez 2001 yılında tanışma imkânı yakaladığımız otomobil, BMW için de özel bir yere sahipti. Zira bu otomobil, doğrudan yarışlar için tasarlanmıştı. Sonraki aşamada ise caddelere uygun versiyonu hayata geçirildi. 4.0 litrelik V8 motordan güç alan otomobil, BMW tarihinin en pahalı M3 modellerinden biriydi. Caddeler için tasarlanan BMW E46 M3 GTR bile 295 km/s hız yapabiliyordu. BMW'nin yeniden ortaya çıkardığı E46 M3 GTR'ı nasıl buldunuz? Fikirlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın... İLGİLİ HABER Skyline, Supra ve Dahası: Need for Speed Oyun Serisinden Akıllara Kazınan 10 Efsanevi Araba

Kaynak : https://www.bmwblog.com/2024/11/26/bmw-recreates-m3-gtr-most-wanted/

