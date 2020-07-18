Elektrikli otomobil sektöründe diğer şirketlere göre biraz geride kalmış olan BMW, yeni modellerinde kullanılacak bataryalar için yeni bir partner edindi. Şirket, İsveç merkezli Northvolt’la 2 milyar dolarlık anlaşma imzaladı.

Günümüzün en sevilen otomobil üreticilerinden birisi olan BMW, her ne kadar iyi ürünler ortaya koysa da şirketin elektrikli otomobiller konusundaki gelişim hızı epey eleştiriliyor. Hatta bu konuda BMW’yi eleştiren birçok kişi, şirketin elektrikli otomobil devrimi konusunda biraz da isteksiz olduğunu belirtiyor.

Ancak tüm bu eleştirilere cevap, bugün BMW CEO’su Oliver Zipse tarafından verildi. Oliver, şirketin 2023 yılı bitmeden toplamda 25 elektrikli otomobil modeline sahip olacağını, bu otomobillerden yarısının yeni iX3 gibi tamamen batarya gücüyle çalışacağını söyledi.

BMW'den 2 milyar dolarlık anlaşma:

Peki seri üretime geçen neredeyse 13 modelin bataryası nasıl tedarik edilecek? İşte BMW CEO’su, yaptığı açıklamada batarya tedariki konusuna da değindi ve batarya için oluşan talebi karşılamak üzere İsveçli batarya üreticisi Northvolt’la 2 milyar dolarlık anlaşma imzaladıklarını açıkladı.

BMW’nin batarya konusunda anlaşmaya vardığı Northvolt, 2016 yılında İsveç’te kurulmuştu. BMW’nin yeni batarya ortağı Northvolt, şirketin batarya ortakları sayısının üçe çıkmasını sağladı. BMW, halihazırda batarya tedariki konusunda CATL ve Samsung SDI ile çalışıyor.

Bu ayın başlarında BMW CEO’su, yaptığı bir diğer açıklamada sürdürülebilirliği ‘başka bir seviyeye’ taşıyacaklarını söylemişti. İşte bu hedefe ulaşmak için BMW ve Northvolt, BMW’ye gönderilen bataryalarda sürdürülebilirlik standardını yakalamak için kobalt ve lityum kullanacaklar.

Batarya konusunun yanı sıra şirketin elektrikli otomobilleriyle ilgili de birkaç açıklama yapan BMW CEO’su Oliver Zipse, BMW’nin elektrikli otomobil satışlarının her yıl ortalama %30 artacağını söyledi. Zipse, 2021 yılında Avrupa’daki her 4 otomobilden 1’inin elektrikli olacağını, 2025’te bu oranın 3’te 1’e ve 2030’da 2’de 1’e ineceğini de açıklamalarına ekledi.