Eskiden Citroën markasına bağlı olan ancak daha sonra bağımsız bir marka haline gelen DS Automobiles’in ilk SUV modeli olan DS 7 Crossback, özgün tasarımıyla dikkat çekmeyi başarmıştı. Biz de sizler için DS 7 Crossback’in dikkat çeken özellikleri ve fiyat listesi ile ilgili bir içerik hazırladık. Hoş geldiniz.

DS Automobiles, 2009 yılında Citroën şirketinin lüks araçlar üreten premium alt markası olarak tanıtılmıştı. Daha sonra da bağımsız bir marka haline gelen firma, 2018’de İstanbul ayağını açarken DS 7 Crossback modelinin lansmanını da gerçekleştirmişti. Markanın ilk SUV modeli olan DS 7 Crossback, lansmanı yapıldığında özellikle tasarımıyla öne çıkmıştı.

DS 7 Crossback gibi lüks ve güzel tasarımlı aracı sayesinde popülerleşmeye başlayan DS Automobiles'in SUV aracına yakından bakıyoruz. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan DS 7 Crossback’in dikkat çeken özellikleri ve fiyat listesine birlikte göz atalım.

DS 7 Crossback Tasarım

Dış tasarım:

DS 7 Crossback modelinin en çok dikkat çeken yerinin dış tasarımı olduğunu giriş paragrafında sizlere belirtmiştik. Zarif bir dış tasarıma sahip olmasına rağmen sportif görüntüsünden ödün vermeyen DS 7 Crossback tamamen LED ön farları, tamponun iki kenarında bulunan şık aydınlatması ve arka tarafta 3 boyutlu bir dizayna sahip 3D Full LED stop lambalarıyla cazibesini katlıyor.

Etrafı çerçevelenmiş büyük ön panjuru ve küçük bir detayla ondan ayrılan tampon dizaynıyla oldukça iyi gözüken DS 7 Crossback’in arka tarafında ise bir şeritle birbirine bağlanan 3D Full LED stop lambalarını görüyoruz. Arka tampon kısmında ise iki adet sis lambası / reflektör, aracın sportifliğine yardımcı olan güzel bir difüzör ve iki büyük egzoz çıkışı göze çarpıyor. Ayrıca spoilerde de ek bir stop lambası bulunuyor.

İç tasarım:

DS 7 Crossback’in iç mekanına geçtiğimiz zaman yine oldukça zarif ancak çok daha lüks ve detaylı bir iç mekanla karşı karşıya kalıyoruz. Opera, Rivoli, Performance Line ve Bastille gibi donanım seçenekleri ile rengi, malzemesi ve tasarımı değişen iç döşemesinin yanı sıra otomobilin kokpit kısmı ve orta konsolu çok detaylı. Bu da DS 7 Crossback’in içerisine bindiğinizde lüks bir araç içerisinde olduğunuzu hissetmenize yardımcı oluyor.

Oldukça modern ve şık bir tasarıma sahip olan iç mekanda kristal eklemeli kumandalar da dikkat çekiyor. Sürücünün isteğine göre farklı şekilde ayarlanabilen dijital ekranın yanı sıra orta konsolda bir adet dokunmatik ekran bulunuyor. Bu ekran klima ayarlarını yapabilmek veya müzik, harita gibi çeşitli uygulamaları açmak için kullanılabiliyor.

DS 7 Crossback Performance Line

DS 7 Crossback’in Performance Line isimli bir başka modeli daha bulunuyor. Bu modelde standart modele göre tasarımsal bazı farklılıklar bulunuyor. Öncelikle Performance Line’da dış tasarımında farları ve ön ızgarayı çevreleyen çıtalar parlak siyah bir malzemeden yapılmış. Bunun dışında araçta parlak çeperli, 19 inç ölçüsündeki parlak siyah renkli hafif alaşım jantlar bulunuyor.

Araç içerisinde ise direksiyondaki altın ve karmin rengindeki süs dikişleri dikkat çekiyor. Konfor paketi koltuklara sahip olan Performance Line’ın anahtarında da karmin renkli süs şeritler bulunuyor. Neredeyse her otomobilde olduğu gibi bu otomobilin de performans modelinde arka ve ön paspaslar özel olarak dizayn edilmiş.

Güvenlik

DS Night Vision:

DS Automobiles’ın kendi araçları için tasarladığı bu teknoloji, mümkün olan en iyi gece görüş kabiliyetini sağlamak için düşünülmüş. Ön ızgara altına yerleştirilen bir kızılötesi kamera, 100 metreye kadar yol üzerinde bulunan yaya, hayvan veya nesneleri algılayarak sürücü ekranına yansıtıyor. Bu şekilde sürücü gece vakti araba kullanırken karşısına çıkacak şeyleri daha erken görüp ona göre hareket edebiliyor.

DS Driver Attention Monitoring:

Yorgunluk, uykusuzluk veya dikkat dağınıklığı, trafikte kullanılan bir araç sürücüsünün başına gelebilecek en tehlikeli durumlardan biri. Yorgun veya uykusuz bir sürücü, istenmeyen kazalara karışabilir veya en ufak bir dikkat dağınıklığı kazalara sebebiyet verebilir. DS Driver Attention Monitoring teknolojisi, sürücünün dikkat dağınıklığını veya yorgunluğunu takip ederek herhangi bir belirtide görüntülü ve sesli olarak uyarı veriyor.

DS Active Led Vision:

DS E-Tense konsept otomobiliyle sunulan DS Active Led Vision, sürücüye hem güçlü hem de olabildiğince iyi bir görüş sunuyor. Bir LED projektöründen ve üç adet dönen LED modülünden oluşan bu modüller, görüş sağlamak için direksiyon açısına, araç hızına ve hava koşullarına göre yön değiştirebiliyor. Direksiyonla birlikte sağa veya sola dönebilen modüller, yüksek hızlarda yolun daha geniş bir bölümünü aydınlatıyor.

Teknoloji

DS Active Scan Suspension:

DS 7 Crossback’in önündeki kamera ve sensörler yolculuk esnasında sürekli olarak yolu gözetliyor. DS Active Scan Suspension isimli bu teknoloji de yol verilerini gerçek zamanlı olarak bir bilgisayara iletiyor ve bu bilgisayar, yolun durumuna göre süspansiyonların sıkılığını ve esnekliğini ayarlıyor. Bu şekilde sürücü ve araçtaki diğer kişiler yol koşulları ne olursa olsun konforlu şekilde seyahat ediyor.

DS Connected Pilot:

DS Connected Pilot teknolojisi aslında diğer araçlarda ayrı olarak sıraladığımız özellikleri tek başına yapan bir sistem. DS Connected Pilot hızı ve öndeki araçla olan mesafeyi ayarlıyor, aracı şeritte tutuyor, gerektiğinde frenleme yaparak öndeki aracın beklenmedik hareketlerine karşı önlem alıyor. Tam olarak otonom bir sürüş sunmasa da sürücüyü çoğu zorluktan kurtarıyor.

DS Park Pilot:

Arabayla yolculuk yapmayı sevin veya sevmeyin göze en zor gelen şeylerden biri kesinlikle aracı park etmektir. DS Park Pilot sürücüyü bu dertten kurtarıyor ve aracı sizin herhangi bir hamlenize ihtiyaç duymadan park edebiliyor. Paralel ve çapraz park edebilen DS Park Pilot, 30 km/saat hızla gittiğinizde DS 7 Crossback’e uyacak park boşluklarını da tespit edebiliyor. Bu sayede “Arabam buraya sığar mı?” derdi de son buluyor.

Performans

DS 7 Crossback, benzinli ve dizel olmak üzere iki farklı motor seçeneğine sahip. Bir benzinli ve bir dizel motor seçeneği sunan DS 7 Crossback için düz vites seçeneği bulunmuyor. Gelin DS 7 Crossback motorlarının sunduğu teknik detaylara birlikte göz atalım.

PureTech 225 Otomatik

Beygir gücü : 225 beygir

: 225 beygir Tork : 300 Nm

: 300 Nm Maksimum hız : 236 km/saat

: 236 km/saat 0-100 km/saat hızlanma : 8.2 saniye

: 8.2 saniye Yakıt tüketimi (Litre/100 km): Şehir içi 7.5 litre, şehir dışı 5.0 litre

BlueHDi 130 Otomatik

Beygir gücü : 130 beygir

: 130 beygir Tork : 300 Nm

: 300 Nm Maksimum hız : 195 km/saat

: 195 km/saat 0-100 km/saat hızlanma : 10.7 saniye

: 10.7 saniye Yakıt tüketimi (Litre/100 km): Şehir içi 4.2 litre, şehir dışı 3.7 litre

DS 7 Crossback Fiyat Listesi:

DS 7 CROSSBACK PureTech 225 Otomatik Performance Line: 440.800 TL

440.800 TL DS 7 CROSSBACK PureTech 225 Otomatik So Chic Rivoli: 449.200 TL

449.200 TL DS 7 CROSSBACK PureTech 225 Otomatik So Chic Opera: 477.100 TL

477.100 TL DS 7 CROSSBACK BlueHDi 130 Otomatik Performance Line: 432.700 TL

432.700 TL DS 7 CROSSBACK BlueHDi 130 Otomatik So Chic Rivoli: 441.400 TL

441.400 TL DS 7 CROSSBACK BlueHDi 130 Otomatik So Chic Opera: 458.500 TL

DS 7 Crossback modelinin dikkat çeken özelliklerini ve fiyat listesini paylaştığımız içeriğimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizlerin de DS 7 Crossback ile ilgili düşüncelerini yorumlar kısmında görmek isteriz. Bu ve bunun gibi otomobil haberlerimizin devamı gelecek, kaçırmamak için bizleri takipte kalın.