BMW, 2027 sonuna kadar hedeflediği 8.000 kişilik iş gücü azaltımı kapsamında gönüllü işten ayrılma programı başlattı. Bu kapsamda çalışanlara 650 bin euro’ya kadar tazminat ödenecek.

Alman otomotiv devi BMW, maliyet azaltma ve organizasyonel yapıyı sadeleştirme adımları kapsamında herkesi şaşırtan bir karara imza attı. Şirket, 2027 yılı sonuna kadar yaklaşık 8.000 çalışanla yollarını ayırmayı planlıyor.

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Bu hedef doğrultusunda 2026 yılının Ekim ayı ortasında devreye alınan "gönüllü ayrılık portalı", yaklaşık 50.000 çalışanın erişimine açıldı. Çalışanların kendilerine özel hazırlanan kıdem tazminatı paketlerini incelemek için sisteme akın ettiği, hatta bu yüzden geçici süreliğine durdurulduğu bildirildi.

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650 bin euro’ya kadar tazminat ödenebiliyor

Handelsblatt tarafından ulaşılan gizli bir sözleşme taslağına göre masadaki rakamlar oldukça dikkat çekici. Sızdırılan belgelerde, şirkette uzun yıllar hizmet vermiş üst düzey çalışanlar için kıdem tazminatı ödemelerinin 650.000 euro sınırına kadar çıkabildiği görülüyor. Bir BMW sözcüsü bu devasa rakamı resmi olarak doğrulamayı reddetse de sunulan yüksek tazminat paketlerinin çalışanlar arasındaki yoğun ilgiyi tetiklediği ifade ediliyor. Tabii ki bu rekor tutarın standart bir paket olmadığını, şirket genelindeki çalışanların büyük çoğunluğunun bu tavanın altında tekliflerle karşılaşacağını belirtmekte fayda var.

BMW'nin hazırladığı gönüllü ayrılık programı, personelin şirketten ayrılış tarihine göre farklı finansal teşvikler sunacak şekilde kurgulanmış. Çalışanların önünde iki farklı ayrılış takvimi bulunuyor: 31 Mart 2027 veya 31 Ekim 2027. Daha erken tarihi kabul eden çalışanlara standart kıdem tazminatına ek olarak özel bir "Turbo Bonus" ödemesi teklif edildiği de eklenmiş.

Esneklik sunan tek unsur ayrılış tarihi değil; ödeme metotları da personelin tercihine bırakılmış. Hak kazanan çalışanlar tazminatlarını toplu para, taksitli ödeme planı, emeklilik birikim fonuna aktarım, doğrudan sigorta ödemesi veya bu dört seçeneğin karma bir kombinasyonu şeklinde tahsil edebilecekler.

Tazminat miktarının belirlenmesinde üç temel parametre rol oynuyor: çalışanın mevcut maaşı, yaşı ve BMW çatısı altında geçirdiği toplam çalışma süresi. Otomotiv sektöründe bu tür kitlesel ayrılık paketleri hesaplanırken kıdem yılı çarpanı doğrudan maaşa uygulandığından, uzun yıllar yönetim kademesinde bulunan personelin hak ettiği toplam tutar katlanarak artar. Bu durum, sızdırılan 650.000 euroluk rekor rakamın neden sınırlı bir kıdemli gruba hitap ettiğini net bir şekilde açıklıyor.