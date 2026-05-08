Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Ürün

Huawei’in Fiyatı En İddialı Saati! Huawei Watch Fit 5 Pro İncelemesi

İçerik devam ediyor
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Akıllı saat dayanıklılığını ve konforunu, bir akıllı bileklik hafifliğinde isteyenlere hitap eden yeni Huawei Watch Fit 5 Pro'yu detaylıca inceliyoruz.

Havacılık sınıfı alüminyum gövde, titanyum alaşımlı çerçeve ve 2.5D ince yapılı safir cam ile Huawei Watch Fit 5 Pro hem şık hem de dayanıklı bir tasarım sunuyor. Siyah, turuncu ve nano-seramik metal gövdeli beyaz renk seçenekleriyle her tarza uyum sağlayabilen saat, kayış hariç sadece 30 gram ağırlığında. 1.92 inçlik geniş ekranı, %83 ekran gövde oranı ve 3000 nit maksimum parlaklık ile öne çıkıyor.

Üst segment modellerde görmeye alışkın olduğumuz EKG, Arteriyel Sertlik Algılama, periyodik Nabız Dalgası Aritmi Analizi, Duygusal Sağlık ve Düşme Algılama gibi gelişmiş sağlık özelliklerini bünyesinde barındıran Huawei Watch Fit 5 Pro ayrıca "Uyku Sırasında Nefes Farkındalığı" özelliği ile uyku sırasında olası solunum bozukluklarını tespit edebiliyor.

Spor tarafında ise bisiklet, şehir veya patika koşusu, golf ve dalış gibi popüler modların yanı sıra, gün içinde masa başında bile kısa molalar verip yapabileceğiniz 30 hareketlik "Mini Egzersiz" uygulaması da yer alıyor. İsterseniz sevimli bir panda temasını kullanarak bu mini egzersizleri daha eğlenceli hale getirebiliyorsunuz.

Tüm bunlara artı olarak NFC ile ödeme özelliğiyle öne çıkan Huawei Watch Fit 5 Pro’nun tüm özelliklerini detaylandırarak inceliyoruz, iyi seyirler!

Akıllı Saat Huawei

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Mayıs 2026 Togg Fiyat Listesi: İşte %0 Faizli 1 Milyon TL Kredi ile Alabileceğiniz Modellerin Fiyatları

Mayıs 2026 Togg Fiyat Listesi: İşte %0 Faizli 1 Milyon TL Kredi ile Alabileceğiniz Modellerin Fiyatları

Mayıs 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı: 2,5 Milyon TL'den Ucuz BYD Kalmadı

Mayıs 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı: 2,5 Milyon TL'den Ucuz BYD Kalmadı

Mayıs 2026 Toyota Fiyat Listesi Açıklandı: Corolla’da 650 Bin TL’ye Varan İndirim

Mayıs 2026 Toyota Fiyat Listesi Açıklandı: Corolla’da 650 Bin TL’ye Varan İndirim

Mobile Legends Çöktü mü? Şirketten Açıklama Geldi!

Mobile Legends Çöktü mü? Şirketten Açıklama Geldi!

Samsung Kullanıcılarının Merakla Beklediği Gün Geldi: One UI 8.5 Güncellemesinin Dağıtımı Başladı!

Samsung Kullanıcılarının Merakla Beklediği Gün Geldi: One UI 8.5 Güncellemesinin Dağıtımı Başladı!

Mayıs 2026 Chery Fiyat Listesi Açıklandı: Hem Tiggo7 Hem Tiggo8'de Kampanya Var!

Mayıs 2026 Chery Fiyat Listesi Açıklandı: Hem Tiggo7 Hem Tiggo8'de Kampanya Var!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com