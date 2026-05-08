Huawei’in Fiyatı En İddialı Saati! Huawei Watch Fit 5 Pro İncelemesi

Akıllı saat dayanıklılığını ve konforunu, bir akıllı bileklik hafifliğinde isteyenlere hitap eden yeni Huawei Watch Fit 5 Pro'yu detaylıca inceliyoruz.

Havacılık sınıfı alüminyum gövde, titanyum alaşımlı çerçeve ve 2.5D ince yapılı safir cam ile Huawei Watch Fit 5 Pro hem şık hem de dayanıklı bir tasarım sunuyor. Siyah, turuncu ve nano-seramik metal gövdeli beyaz renk seçenekleriyle her tarza uyum sağlayabilen saat, kayış hariç sadece 30 gram ağırlığında. 1.92 inçlik geniş ekranı, %83 ekran gövde oranı ve 3000 nit maksimum parlaklık ile öne çıkıyor.

Üst segment modellerde görmeye alışkın olduğumuz EKG, Arteriyel Sertlik Algılama, periyodik Nabız Dalgası Aritmi Analizi, Duygusal Sağlık ve Düşme Algılama gibi gelişmiş sağlık özelliklerini bünyesinde barındıran Huawei Watch Fit 5 Pro ayrıca "Uyku Sırasında Nefes Farkındalığı" özelliği ile uyku sırasında olası solunum bozukluklarını tespit edebiliyor.

Spor tarafında ise bisiklet, şehir veya patika koşusu, golf ve dalış gibi popüler modların yanı sıra, gün içinde masa başında bile kısa molalar verip yapabileceğiniz 30 hareketlik "Mini Egzersiz" uygulaması da yer alıyor. İsterseniz sevimli bir panda temasını kullanarak bu mini egzersizleri daha eğlenceli hale getirebiliyorsunuz.

Tüm bunlara artı olarak NFC ile ödeme özelliğiyle öne çıkan Huawei Watch Fit 5 Pro’nun tüm özelliklerini detaylandırarak inceliyoruz, iyi seyirler!