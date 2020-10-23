BMW'nin Elektrikli Aracı iNext Nurburgring'te Görüntülendi

Alman otomobil devi BMW'nin yeni elektrikli aracı olacak iNext, ünlü Nurburgring pistinde kamuflajlı bir şekilde görüntülendi. Araç tamamen sessiz olmasına rağmen virajlardan dönerken lastikler bu sessizliği koruyamadı.

Alman otomobil üreticisi BMW, son teknolojiyle donatılması beklenen yeni nesil elektrikli aracı iNext üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bundan aylar önce İsveç'te karlı bir yolda test edilirken kameralara yakalanan otomobil, bu kez daha önce de pek çok modelin test edildiğini gördüğümüz ünlü Nurburgring pistinde görüntülendi.

Yeniden kamuflajlı bir şekilde kameralara yakalanan BMW iNext, Nurburgring'te muhtemelen sınırlarına kadar zorlandı. Zira videoda duyduğumuz sesler, normal bir şekilde sürülen elektrikli otomobilden çıkabilecek sesler değildi. Otomobil, hiçbir ses üretmese de virajlarda dönerken otomobildeki lastikler resmen bağırdı.

BMW, Nurburgring'te görüntülendi:

BMW'nin yeni elektrikli aracı iNext'in Nurburgring pistinde ağladığı görüntüler, Automotive Mike tarafından YouTube'da paylaşıldı. Videodaki görüntülerde BMW iNext'in her noktadan zorlandığı bariz bir şekilde görülebiliyordu. Ancak video yalnızca Nurburgring'teki görüntüleri içermiyordu.

Videonun ikinci kısmında BMW iNext, çift şeritli bir yolda sakin sakin ilerlerken de görüntülendi. Tabii araç burada zorlanmadığından lastiklerinden veya kendisinden de hiçbir ses çıkmıyordu. BMW'nin yeni elektrikli aracını test edilirken görmüş olsak da aracın ne zaman piyasaya çıkacağı henüz açıklanmadı.

Videoda gördüğümüz kadarıyla BMW iNext, tahmin edildiği gibi şirketin yeni tasarım anlayışından izler taşıyacak. Araç, kamuflajlı olmasına rağmen ön kısmında bulundurduğu büyük ızgarayı iyi bir şekilde saklayabilmiş değil. Otomobilin diğer kısımlarıysa şirketin mevcut crossover'larından çok farklı olmayacak.

BMW, elektrikli aracı iNext'e oldukça fazla bir güç verecek. Araç, 308 beygir, 522 beygir ve 610 beygir olmak üzere üç farklı modeliyle alıcı bulacak. BMW'nin açıklamasına göre iNext, Avrupa'nın WLTP standardına göre tek şarjla 600 kilometre menzil sunacak.