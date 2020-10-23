Samuele Errico Piccarini adlı bir tasarımcı, FCA ile iş birliği içinde çalışarak etkileyici bir Maserati GranTurismo Targa konsepti oluşturdu. Konsept, klasik Maserati çizgileri ile yenilikçi tasarımı bir araya getiriyor.

Ünlü İtalyan spor otomobil üreticisi Maserati, yeni MC20 ile heyecan verici yeni bir döneme girmeye hazırlanıyor ve kısa süre önce Maserati MC20 için paylaşılan bir konsept tasarım, aracın hem fütüristik hem de tanıdık tasarım çizgilerini bir araya getirerek fazlasıyla etkileyici bir tasarım ortaya koyabileceğini ortaya koydu. Samuele Errico Piccarini tarafından tasarlanmış olan MC20 konsepti, Fiat Chrysler’ın dahi onayını almış durumda.

Piccarini, Maserati MC20 konseptini GranTurismo Targa olarak adlandırıyor ve 2025 GranTurismo’nun nasıl bir tasarıma sahip olabileceğine dair bir projeksiyon sunmak istiyor. Piccarini, söz konusu konsepti ortaya çıkarırken Fiat Chrysler ile de iş birliği gerçekleştirdiğinden aracın yalnızca etkileyici görünmekle kalmayıp gelecek modellere ışık tuttuğunu da söylemek çok yanlış olmaz.

Aslına bakacak olursan Piccarini’nin tasarımı, klasik Maserati 5000GT’ün tasarımını referans alıyor. Bununla birlikte araç, orijinal MC20'nin aksine çıkarılabilir bir tavan, uzun sportif bir motor kaputu ve benzersiz bir far ve ızgara tasarımı sunuyor. Araç, fütüristik ve sportif tasarım çizgilerini bir Masserati klasiği ile birleştirerek ortaya özgün ancak bir o kadar da tanıdık bir araç çıkarıyor.

GranTurismo Targa, bir tasarım konsepti olduğundan elbetteki aracın performans ve donanım özelliklerine dair detaylar bulunmuyor ancak Maserati'nin yeni 3.0 litrelik çift turbo V6 'Nettuno' motoruna sahip olabileceği ve bu motorla 621 beygir gücü ve 729 Nm tork sunabileceği tahmin ediliyor. Ayrıca bu özel aracın 0-100 km/s hızlanmasını 2,9 saniyede tamamlayabileceği de tahminler arasında.

Maserati GranTurismo Targa konseptinin fotoğrafları