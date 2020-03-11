BMW i8’in Üretimi Önümüzdeki Ay Sona Eriyor

BMW’nin popüler modellerinden olan i8 Coupe ve i8 Roadster’ın üretiminin sona ereceği konuşuluyordu. Bu iki modelin üretimi Nisan 2020’de sona erecek. BMW, i8’den çok şey öğrenmişti.

Otomobil firmaları zaman zaman piyasada aradıklarını bulamadıkları ya da artık yerine daha farklı modeller üretmeye karar verdikleri otomobillerinin üretimini sonlandırabiliyor. Bu iş hayatının içerisinde oldukça olağan bir durum.

Geçtiğimiz yılın aralık ayında 20 bininci i8, üretim bandından inerken aracın ömrünün de sonuna yaklaşıldığı belirtiliyordu. Bu hibrit spor otomobil, kendi segmenti için hiç de fena sayılmayacak bir süre (6 yıl) boyunca üretimdeydi.

BMW, i8’i hakkını vererek uğurluyor

BMW i8 firmaya pek çok farklı teknoloji konusunda bilgi edinme fırsatı da sağlamıştı. BMW i4 gibi tamamen elektrikli dört kapılı modeller, bu araçta edinilen elektrikli motor bilgilerinin kullanıldığı bir araç oldu.

BMW de aracın spor otomobilleri “Hall of Fame”ine kabul edildiğini açıkladı. Bu seçkin otomobiller grubunda M1, E30 M3 gibi firmanın en iyi otomobilleri, ikonlaşmış modelleri bulunuyor. Bu da aracın ne kadar saygı duyduğunu gösteriyor.

İlk olarak 2013 yılında Frankfurt Otomobil Fuarı’nda BMW i3 ile birlikte karşımıza çıkan bu model, elektrikli motor ve benzinli motorun bir arada bulunduğu yapısıyla büyük sükse yapmıştı. O dönem hibrit motorlar henüz yeterince iyi değildi. Araç 369 beygir güç üretiyordu.

Nisandan sonra i8 üretilmeyecek

İlk i8 modeli Coupe olmuş, onu birkaç yıl sonra Roadster takip etmişti. Performans açısından etkileyici olan bu modellerden Coupe’nin 0-100 hızlanması 4,4 saniyede gerçekleşirken Roadster için bu süre 4,6 saniye idi. Her iki aracın da en yüksek hızı 250 kilometre olarak belirlenmişti.

Benzinli ve hibrit modeller yavaş yavaş yerini tamamen elektrikli otomobillere bırakmaya hazırlanıyor. Zaman içerisinde performansı yükselen, tasarımı değişen ve gittikçe hem yakıt tüketimi hem de iç tasarım malzemeleri açısından daha çevre dostu hale gelen i8 de bu bağlamda üretim bantlarına veda ediyor.

BMW, i8 serisi otomobillerin üretimine hangi gün son verileceğini resmi olarak açıklamadı ancak bildiğimiz bir şey var, o da geri sayımın çoktan başlamış olduğu.