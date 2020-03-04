Alman otomotiv devi BMW, dün tanıttığı Concept i4 modeli ile birlikte yeni logosunu da gün yüzüne çıkardı. Klasik siyah dış halkayı tamamen şeffaf bir hale getiren Bavyeralı marka, düz ve sade tasarım anlayışı ile yeni bir logo karşımıza çıkarmış durumda.

Otomobil endüstrisinin trendleri belirleyen markalarından BMW, 2021 yılında piyasaya süreceği tamamen elektrikli i4’ün konsept versiyonunu dün itibarıyla tanıtmıştı. Fütüristik bir görünüme sahip olan Concept i4, tasarımı ve teknolojik özellikleri kadar logosu ile de bir hayli dikkat çekti.

Yeni logosuna ilk olarak Concept i4’te yer veren BMW, 100 yılı aşkın süredir ilk kez bu kadar sade bir logo tasarımına geçiş yaptı. Logodaki klasik siyah dış halkayı tamamen şeffaf bir hale getiren Alman üretici, oldukça minimal bir tasarıma imza atmış.

Daire tasarımı, şirketin merkezi olan Bavyera eyaletinin beyaz ve mavi renklerini kullanmaya devam ediyor. Hem klasik hem de modern ögelerin müthiş bir şekilde harmanlandığı logo, ikonik markanın 103 yıllık mirasını takip ediyor.

Geçmişten bugüne BMW logoları

BMW Pazarlama İletişimi Başkanı Jens Thiemer, dijitalleşmeyi merkeze alarak tasarladıkları logonun, sürücülere daha fazla şeffaflık ve netlik sunduğunu söyledi. Logodaki siyah halkanın çıkarılması, 1917 yılındaki tanıtımından bu yana logodaki en büyük değişiklik gibi görünüyor.

Otomobil sektöründeki elektrifikasyon süreci, araçları çok daha minimal ve şık bir forma dönüştürdü. Yeni logoyu dizayn ederken değişen tasarım trendlerini dikkate alan BMW, elektrikli otomobil dünyasına tam anlamıyla entregre olduğunun işaretini veriyor. 2021 yılına kadar en az bir milyon elektrikli araca sahip olmak isteyen Bavyeralı üretici, sektör lideri Tesla’ya iddialı bir rakip olmayı hedefliyor.