Spor Arazi Aracı BMW X5’in Dikkat Çekici 10 Özelliği

BMW’nin SUV modeli BMW X5, 2020 yılı için üretilen modelleriyle fazlasıyla dikkat çekmeyi başarıyor. Genişleyen ızgarasıyla daha da dinamiklik kazanan ikonik tasarım, günümüz teknolojileriyle desteklenince ortaya şahane bir BMW X5 2020 çıkıyor.

Segment fark etmeksizin ürettiği yüksek performanslı otomobiller ile yargı dağıtan BMW, SUV sınıfında da performansa oldukça önem veriyor. Şirketin ikonikleşen BMW X5 modelleri de 2020 güncellemesini aldı. Hem yüksek performansı hem de imza niteliğindeki tasarımı nedeniyle BMW X5 yeniden ilgi odağı olmuş durumda.

Yenilenmiş ikonik tasarımının yanı sıra rakiplerinin güçlü yanlarını bir araya toplayarak fazlasıyla güçlü bir yapıya sahip olan BMW X5, fiyatıyla da göz dolduruyor ve cüzdan boşaltıyor. 2019 modeli Türkiye'de satışa çıkmayan BMW X5'in ülkemizde satışa çıkış çıkmayağı da henüz net değil. Ancak yine de BMW'nin 2020'de neler yapabileceğini merak edenler için araca yakından bakalım istedik.

BMW X5 tasarım:

Genişletilmiş ve özel ızgarasıyla agresif BMW çizgileri ön olana çıkarılmış:

BMW X5’ten bahsederken ilk olarak tasarım konusunu açmasak gerçekten saygısızlık etmiş olurduk. Araca ön taraftan bakıldığı zaman göze ilk olarak onu oldukça agresif ve güçlü gösteren dev ızgarası ve kenarlara uzanan LED farlarla karşılaşıyoruz. Sis farları da LED olan SUV modelinde bu LED farların hepsi standart olarak geliyor. Bunların ortasında bulunan dev ızgara ise otomobili tam anlamıyla canavar gibi gösteriyor.

Yüksek kaliteli materyallerle kaplanmış iç mekan dizaynı:

BMW X5, agresif ve sportif görüntüsünün yanı sıra içerisinde fazlasıyla şık ve lüks bir tasarıma sahip. Aracın içerisinde dijital ekrandan ayarlanabilen bir iç aydınlatma da bulunuyor. Yüksek kaliteli materyallerle kaplanmış iç mekanıyla parasının karşılığını misliyle veren BMW X5, aynı zamanda fazlasıyla geniş bir alana sahip. Araçta 5 kişilik oturma kapasitesi bulunuyor ancak isteğe bağlı olarak 2 tane daha koltuk yerleştirilerek bu sayı 7'ye çıkarılabiliyor.

Güvenlik:

Yaya algılama sistemi

BMW X5, sürücülerin herhangi bir şekilde kötü bir olayla karşı karşıya kalmaması için önemli güvenlik önlemleriyle donatılmış durumda. Bu önlemlerin çoğu artık yeni nesil araçların hepsinde var, ancak X5 için ayrıca değinmemiz doğru olacak. Araçtaki yaya algılama sistemi, gündüzleri eğer yolda bir yaya varsa içeriye sesli bir uyarı veriyor ve ön cama yaya olduğuna dair bir görüntü yansıtıyor.

Gece saatlerinde ise araç, yayaları tespit ettiği zaman yayanın bulunduğu konuma göre sol veya sağ fardan selektör yapıyor ve bu şekilde yaya uyarılmış oluyor. Bununla birlikte otomobilde yine sesli ve görüntülü bir şekilde uyarı veriliyor. Araç yalnızca uyarı vermekle kalmıyor, aynı zamanda şoföre de yardımcı oluyor.

Bu uyarıları dikkate alıp tepki verdiğinizde BMW X5 otomatik olarak dengeli frenleme yapıyor ve bu şekilde araç kendi kendine dengesini kuruyor. Bu sebeple de yayayı kurtarırken sizin kaza yapma riskiniz neredeyse sıfıra düşüyor.

Kör nokta uyarı sistemi

Trafikte seyir halindeyken ve özellikle yüksek hızlardaysak şerit değiştirmek bazen fazlasıyla tehlikeli hale gelebiliyor. Zira arkadan hızlı bir şekilde gelen bir otomobilin önüne bir anda geçmek kötü sonuçlara yol açabilir. Bu durumu önlemek için BMW X5’te bulunan kör nokta uyarı sistemi, sinyal verdiğiniz anda şeritte bir araba olması durumunda sesli ve görüntülü bir uyarı veriyor. Eğer bunlara rağmen şerit değiştirmeye başlarsanız araç bunu anlıyor ve direksiyonu düzeltiyor ve direksiyona titreşim yolluyor.

Ön ve arka çapraz trafik uyarı sistemi:

Park yerlerinden çıkarken veya bir sokaktan ana caddeye çıkarken fazlasıyla dikkatli olmak gerekiyor zira çıktığınız yerde ilerleyen bir aracı görmemek, ekspertiz raporunda bir parçanın işlem görmesi veya değişmesi demek. Bu gibi durumların olmaması için BMW X5’in ön ve arkalarında bulunan kamera ve sensörler, otomobilin önünden veya arkasından geçmek üzere olan araçlar konusunda sürücüyü uyarıyor ve eğer araç hareket halinde gidiyorsa bu uyarının şiddeti de yükseliyor.

Ön ve arka park mesafe kontrol sistemi:

Park etmek, birçok sürücünün korkulu rüyası olabiliyor. Hele ki bir otomobile tonlarca para ödedikten sonra park ederken bir yerlere sürtmek veya çarpmak insanın içini kemirebilir. BMW X5’te bulunan park mesafe kontrol sistemi, park yapılırken etraftaki objelere ne kadar yakın olduğunuzu gösteren bir uyarı sistemidir. İsteğe bağlı olarak bu özelliğin acil frenleme sistemi de açılabilir. Bu özellik açıldığında eğer duvara, araca veya herhangi bir objeye fazla yaklaşırsanız ve çarpmanıza az kaldıysa araç kendiliğinden duracak ve sizlere derin bir oh çektirecektir.

Çarpışma önleme sistemi:

BMW X5, şeridinize bir aracın atlaması veya önünüzde fren yapan bir aracı farketmemeniz durumunda çarpışma önleme sistemini devreye sokarak büyük kazaların yaşanmasını engelliyor. Sürüş şartlarına göre farklı şekilde uyarılar veren BMW X5, acil durumlarda ise otomatik olarak frenleme yapıyor.

Kaçınma sistemi:

Eğer frenlemenin kurtaramayacağı mesafelere geldiyseniz, frenlemek için müsait konumda değilseniz veya aracın önüne bir anda bir şeyler fırladıysa, BMW'nin geliştirdiği bu sistem sizi en uygun şekilde bu durumdan kurtarıyor. Sistem, devamlı olarak ayrı şekilde hem aracın önünü hem de aracın etrafını tarıyor. Aracın önüne bir şey çıktığı zaman en uygun şekilde sürücünün manevra yaparak durumdan kurtulmasını sağlıyor.

Konfor

Geniş iç mekan:

Yenilenmiş BMW X5 önceki nesillere oranla daha geniş bir iç alana sahip, bu da otomobilin içerisinde çok daha rahat bir şekilde oturulabilmesini sağlıyor. Bunun yanı sıra daha sert bir gövdeye oturtulan mekan, sessiz bir sürüş deneyimi sunuyor. Daha sessiz ve sakin bir sürüş sunan yeni X5, kaplamalarıyla da adeta lüksünü hissettiriyor.

Isıtmalı koltuklar:

BMW X5’in koltukları da oldukça rahat ve sekiz farklı yönde ayarlanabiliyor. Bu şekilde kullanıcılarına fazlasıyla rahatlık sunan koltuklarda ısıtma ve soğutma özelliği de bulunuyor. Bu durum hem kış hem de yaz aylarında sürücülere ve diğer yolculara oldukça rahat bir deneyim sunuyor.

BMW X5'in performansı:

Yeni nesil BMW X5, 4 farklı motor seçeneğiyle geliyor. sDrive 40i, xDrive 40i, xDrive 50i ve M50i modelleriyle satışa sunulan BMW X5, lüks ve konforlu bir otomobil olmasının yanı sıra agresif görüntüsünü tamamlayan gücüyle de dikkat çekiyor.

BMW X5 sDrive 40i

Arkadan itiş,

335 beygir çift turbo altı silindir motor,

0-100: 5,2 saniye,

Azami hız: 250 km/saat.

BMW X5 xDrive 40i

Dört çeker,

335 beygir çift turbo altı silindir motor,

0-100: 5,3 saniye,

Azami hız: 250 km/saat.

BMW X5 xDrive 50i

Dört çeker,

456 beygir çift turbo V8 motor,

0-100: 4,6 saniye,

Azami hız: 250 km/saat.

BMW X5 M50i

Dört çeker,

523 beygir çift turbo V8 motor,

0-100: 4,1 saniye,

Azami Hız: 280 km/saat.

BMW X5 2020 fiyatı:

2020 model BMW X5 ne yazık ki Türkiye’de satışa sunulmadı, dolayısıyla henüz Türkiye fiyatlandırmasını bilmiyoruz ancak ABD verilerine göre aracın varyasyonlarının fiyatları şu şekilde:

BMW X5 sDrive 40i: 58.900 dolar

58.900 dolar BMW X5 xDrive 40i: 61.200 dolar

61.200 dolar BMW X5 xDrive 50i: 76.150 dolar

76.150 dolar BMW X5 M50i: 82.150 dolar

BMW X5 konforu, tasarımı ve performansıyla fazlasıyla ilgi çekici bir SUV modeli. Bu modelin ülkemizde satışa sunulmama sebebi ise fiyat politikası. Çeşitli kısıtlamalar nedeniyle ülkeye gelmesi halinde ek vergilere maruz kalacak olan BMW X5’in eğer resmi olarak ükemize gelirse başlangıç fiyatı 1 milyon 500 bin TL’yi bulacak gibi görünüyor.

BMW X5 hakkındaki görüş ve yorumlarınızı aşağıdaki yorumlar bölümüne bekliyoruz. Sizin için yılın en gözde ve dikkat çeken araçlarına ilişkin genel özellikleri ve fiyatları aktarmaya devam edeceğiz, takipte kalın.