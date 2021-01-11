Almanya merkezli otomobil üreticisi BMW, elektrikli SUV modeli iX'in yeni iDrive teknolojisinin bir önizlemesini takipçileriyle paylaştı. Şirket, yeni iDrive ile analog ve dijital teknolojinin aynı potada eritileceğini dile getirdi.

Almanya merkezli otomobil üreticisi BMW'nin elektrikli SUV modeli iX'in, hem güç kaynağı tarafında hem de kabin tarafında kullanıcılarına büyük değişiklikler sunabileceği belirtiliyor. Peki, şirketin sunacağı bu değişikliklerin kaynağı ne olacak?

Dev otomobil üreticisi, iX'teki iDrive sisteminin bir önizlemesini sundu. Engadget'ta yer alan habere göre henüz detaylar konusunda bir netlik olmasa da değişikliğin büyük bir kısmı akıllı bağlantılı araç (intelligently connected vehicle) olacağı belirtiliyor.

BMW, iDrive sisteminin önizlemesini yayınladı

BMW tarafından yapılan açıklamaya göre yeni iDrive, analog ve dijital teknolojiyi aynı potada eritmeyi amaçlıyor. Analog ve dijital teknolojinin harmanlandığı, daha önce ortaya çıkan fotoğraflarda da gösterilmişti.

Tabii her ne kadar dijital ile analog harmanlanmış olsa da tam ortada dijital bir ekran yer alıyor. Bu dijital ekranda hem gösterge paneli hem de bilgi eğlence ekranı yer alıyor. Zaten yukarıdaki görselden de görebileceğiniz üzere söz konusu dijital ekran bir hayli geniş.

Peki, BMW'nin bu iDrive teknolojisi nedir? Aslında iDrive oldukça eski bir teknoloji. Bu teknolojinin ilk prototipi 1999 yılında çıkmış ve 2001 yılında da BMW E65 ile kullanıcılara sunulmuştu. iDrive'in amacı, bir dizi fonksiyonu tek bir kontrol mimarisinde birleştirmekti.

Yeni iDrive sisteminin bulunduğu iX ne zaman satışa sunulacak? Bu konuda hakkında henüz net bir bilgi bulunmasa da 2021 bitmeden BMW'nin yeni elektrikli SUV'sinin satışa sunulacağı tahmin ediliyor.