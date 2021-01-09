Alman otomotiv devi BMW'nin yeni iX3 modeli için Türkiye'den ön siparişler açıldı. Elektrikli SUV, nisan ayında ülkemizin yollarında olacak.

Son yılların yükselen trendi olan elektrikli otomobillerin bu sektörün geleceğinde büyük rol oynayacağı da neredeyse kesin hale geldi. BMW de son dönemde bu alanda yaptığı ciddi atılım ve ürettiği elektrikli modellerle güçlü bir duruş sergiliyor.

Firmanın ilk elektrikli SUV modeli olan iX3 ülkemizde de satışa çıkacak. Hatta bu otomobil için şimdiden ön siparişler açılırken, aracın şarj süresini ciddi şekilde azaltan BMW i Wallbox da ön sipariş veren kişilerin istediği noktaya kurulacak.

Kutusundan şarj aleti çıkan otomobil

Elektrikli otomobillerle ilgili olarak ülkemizdeki en temel engellerden biri, henüz yeterince yayılmış bir şarj istasyonu ağının bulunmaması. BMW de aracın daha hızlı şarj olmasını sağlayan BMW i Wallbox'ı bu amaçla tasarlamıştı. Ön sipariş verenler için daha hızlı şarj sağlayan bı sistem de seçtikleri noktaya kuruluyor. Bir nevi kutusundan hızlı şarj aleti çıkmış oluyor.

Otomobil elektrikli olmasına rağmen genel tasarımında BMW'nin tarzından uzaklaşılmadığı da göze çarpıyor. BMW'nin böbrek ızgaralarını andıran kafes, 20 inç jantlar ve genel tasarım, markanın diğer modelleriyle benzerlik gösteriyor.

Aracın ön konsol göstergeleri ve ortada bulunan logosu ise iX3'ün diğer BMW'lerden ayrılmasını sağlayan detaylar olarak göze çarpıyor. BMW kendi tasarım dilinden çok uzaklaşmadan elektrikli modellerini ayırt edilebilir kılmayı başarıyor.

Standart donanımı bile dolu

BMW iX3, 286 beygir maksimum gün ve 400 Nm maksimum tork üreten bir güç sistemi barındırıyor. 0'dan 100'e 6,8 saniyede çıkabilen aracın 10 dakika şarjla 100 kilometrelik menzil kazandığını ve 34 dakikada pillerini %80 oranında şarj edebildiğini de eklemek gerekiyor.

Aracın standart donanımında ise LED farlar, otomatik klima, ısıtmalı ön koltuklar, akustik koruma, otomatik açılır bagaj kapağı, panaromik can tavan, BMW Live Cockpit Professional, sürüş asistanı, akıllı telefon arayüzü, kablosuz şarj ve bağlantı sistemi, park asistanı, harman/kadron ses sistemi ve BMW IconicSounds Electric gibi özellikler yer alıyor. Otomobilin ön sipariş fiyatı ise 870 bin liradan başlıyor.