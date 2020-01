BMW iNEXT'te 2 Büyük 5G Dokunuşu Yer Alacak

BMW, CES 2020’de yeni nesil araçlardan sayılacak Vision iNEXT hakkında oldukça heyecan verici detaylar verdi. Şirketin açıklamalarına göre iNEXT, 5G sayesinde eğlence ve güvenlik sağlayacak.

CES 2020’nin katılımcılarından biri olan BMW, heyecanlandıran elektrikli arabası BMW iNEXT hakkında bazı detaylar verdi. Alman otomobil üreticisinin verdiği detaylara göre BMW iNEXT, 5G bağlantı desteğiyle birlikte gelecek ve böylece otonom sürüş için gerekli olan bağlantı çok daha hızlı sağlanacak.

BMW iNEXT, BMW’nin beşinci nesil elektrikli otomobil platformunu ve eDrive elektrikli motor teknolojisini kullanan ikinci araç olacak. Bu teknolojilere ev sahipliği yapacak BMW iNEXT, çok daha verimli ve kompakt bir yapıyla karşımıza çıkacak. Araçtaki elektrikli motor, elektronik yapı ve şanzıman, yalnızca bir üniteye bağlı olacak.

BMW iNEXT, otonom sürüş performansını 5G ile geliştirecek:

CES 2020’de BMW iNEXT’in performansı yerine daha çok bağlantı desteği üzerinde duruldu. 5G’nin gelecekte en çok görüleceği yerlerden biri yeni nesil otomobiller olacak. Böylece araçlar, bağlantılarda düşük gecikme süreleriyle gelecek ve çok daha iyi performans sağlayacak. BMW de iNEXT’te 5G teknolojisini bu bağlamda kullanacak.

BMW’nin açıklamalarına göre iNEXT, Level 3+ otonom sürüş deneyimi sunacak. Araç yalnızca kendi başına hareket etmeyip diğer araçlarla ve yapılarla sürekli iletişim hâlinde olacağından BMW de hücresel verilere oldukça ihtiyaç duyacak. Böyle bir şeyin gerçekleşmesi içinse düşük gecikme süresiyle birlikte geniş kapsama alanı da gerekecek.

BMW, konum belirlemede gerekli olan sistem için Harman ile yeni Global Navigation Satellite System (Küresel Navigasyon Uydu Sistemi / GNSS) üzerinde çalışıyor. Bu sistem şu an hâlihazırda anonim güvenli trafik verisi sağlamak üzerine kurulmuş durumda fakat bu sistemin çalışması için Qualcomm’un C-V2X (Cellular Vehicular to Everything) sistemi gerekiyor. Bu sistem sayesinde bir araç, uygun olmayan yol koşulları gibi güvenlik güncellemelerini yollayabiliyor ve böylece acil servisler ve diğer otomobil üreticileri bu uyarıları görebiliyor.

Eğlence için de 5G:

5G, yalnızca ciddi teknolojiler için gerekli olan bir teknoloji değil, eğlence için de gerekli olan bir teknoloji. Bunun için en büyük örnek, araç içindeki ekranlara 4K video yayını sağlayabilmek olarak verilebilir fakat BMW, video konferans, film ve diziler gibi diğer ek seçenekleri de gözden geçiriyor.

Peki araç içinde oyun oynanır mı? Google Stadia gibi bulut oyun servisleriyle ve 5G’nin çıkışıyla birlikte bu da mümkün olacak. Bu tür örneklerle anlayabileceğiniz üzere 5G teknolojisi hayatımızı baştan aşağı değiştirecek.