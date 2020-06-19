BMW ve Mercedes Arasındaki Otonom Ortaklığı Askıya Alındı

Mercedes-Benz'in çatı şirketi Daimler, BMW ile otonom sürüş teknolojileri geliştirmek için geçtiğimiz yıl başlatılan iş birliğinin askıya alındığını duyurdu. İki şirket, yapılan ortak açıklamada mevcut ekonomik koşullar da göz önüne alındığında ortaklık için doğru bir zaman olmadığını bildirdi.

Otomobil sektörünün geleceği elektrikli ve otonom araçlarla birlikte şekilleniyor. Elektrikli otomobillerin sektördeki payı her geçen gün artmaya devam ederken büyük üreticilerin planları da bu yönde şekilleniyor. Bu doğrultuda geçtiğimiz yıl BMW ve Mercedes-Benz, otonom araç konusunda yeni bir iş birliğine gitmeye karar vermişti.

Yapılan ortaklık kapsamında 1.200 otonom sürüş uzmanından oluşan bir ekip kurması beklenen Alman devleri, yeni nesil sürüş sistemleri, park teknolojileri ve otonom sürüş teknolojisi üzerinde güçlerini birleştirecekti ancak gün içerisinde Mercedes-Benz’in çatı şirketi Daimler tarafından yapılan bir açıklamayla bu ortaklık için ‘doğru zaman’ olmadığı açıklandı.

İki şirket arasında karşılıklı anlaşmaya varıldı:

Gün içerisinde bir duyuru paylaşan Daimler, kendi bünyesinde bulunan lüks otomobil markası Mercedes-Benz ve rakip Alman şirketi BMW arasındaki otonom ortaklığının durdurulduğunu açıkladı. Daimler tarafından yapılan açıklamada, “Kapsamlı bir incelemenin ardından iki şirket, yeni ortaklarla çalışmayı da içerebilecek mevcut geliştirmelerine odaklanmak için karşılıklı ve dostane bir anlaşmaya vardı” ifadeleri kullanıldı.

İki şirketin ortak açıklamasında, mevcut iş ve ekonomik koşullar göz önüne alındığında iş birliğinin başarılı bir şekilde devam etmesi için ‘doğru zaman’ olmadığına karar verildiği açıklandı. Daimler, 2019’da açıklanan, iki şirket arasındaki iş birliğinin daha sonraki bir tarihte devam edebileceğine de açıklamada yer verdi.

Alman devleri, geçen yıl açıklanan iş birliği kapsamında 5 yıl içerisinde otobanlarda kendi kendine giden 4. Seviye otonom sürüş teknolojisine sahip otomobiller geliştirmeyi hedefliyordu. BMW ve Mercedes-Benz arasındaki iş birliğinin askıya alınması, doğal olarak bu planların ertelenmesine yol açacak. İki şirketin otonom araçlar için gelecekte tekrardan güçlerini birleştirip birleştirmeyecekleri merak ediliyor.