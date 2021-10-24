Ünlü YouTube kanalı Throttle House, bir başka drag yarışıyla karşımızda. Bu sefer BMW M4 xDrive, Nissan GT-R ve Audi RS5 Sportback’in kapıştığı üçlü drag yarışında sonuçlar yine şaşırttı. Audi’nin RS5 Sportback’i yerini Audi RS5-R’ye bıraktığında sonuçlar değişti mi? İşte o nefes kesen yarış.

YouTube’un en ünlü otomobil kanallarından Throttle House, drag yarışı tutkunları için bomba gibi yeni bir video yayınladı. BMW M4 xDrive, Audi RS5 Sportback ve Nissan GT-R’yi üçlü drag yarışına sokarak araçların sınırlarını zorladılar. Nefes kesen bu yarışı izlemeden önce her aracın özelliklerine kısaca bir göz atalım.

Bu üç araçtan hangisi yarışı kazanmaya daha yakın?

Alman otomotiv devi BMW’nin M4 xDrive modeli aracı çift turbolu 3.0 litrelik sıralı altı motora sahip. Standart olarak 503 beygir güce sahip olan araç, 650 Nm tork gücü sağlıyor.

Nissan’ın ‘Godzilla’ takma adına sahip GT-R modeli, kaputun altında 633 Nm tork ve 573 beygirlik bir güç barındırıyor. Throttle House, yarışta kullanılan modelin strandart egzozunun değiştirildiğini fakat 3.8 litrelik çift turbotajlı V6’sının olduğu gibi bırakıldığını belirtiyor. Sonuç olarak 0’dan 100 Km’ye 2.9 saniyede çıkabilen bu canavarı drag yarışında geçmek hiç de kolay olmayacak.

Bir diğer Alman otomotiv devi Audi’nin RS5 Sportback modeli 2,9 litrelik çift turboya sahip. 599 Nm tork ve 449 beygirlik gücü ile üç araç arasında en düşük beygir gücü RS5 Sportback’e ait. Yine de drag yarışında dişli bir rakip olacağı kesin.

Peki kazanan kim? İşte drag yarışının videosu:

Yarışın ilk ayağı klasik bir drag yarışı. Araçların kalkış kontrol sistemlerinin belirleyici olduğu yarışta şaşırtıcı olabilecek bir sonuç ortaya çıkıyor. İkinci yarış, araçların giderken hızlanma kabiliyetlerini ölçüyor.

Üçüncü yarıştaysa Standart RS5 Sportback yerini 690 Nm tork ve 530 beygir gücüne sahip Audi RS5-R’ye bırakıyor. Bu değişiklik, yarışan diğer iki aracın gerçek güçlerini de açığa çıkarıyor adeta.