Sekizinci nesil BMW M5'in elektrikli bir performans aracı olacağı bekleniyor. Car Magazine'in yaptığı açıklamalara göre, araba 1006 beygir gücüne sahipken, 0-100'ü 2,9 saniye olacak

BMW, geçtiğimiz günlerde BMW 5 Serisi’nin yenilenmiş halini tanıttı. Aracın görüntülerini halkla buluşturan alman otomobil üreticisi, araba meraklılarının kafasındaki soruyu canlandırdı. BMW’nin yedinci nesil, sedan performans arabası, BMW M5’in yenilenmiş versiyonu kullanıcılar tarafından merak ediliyor.

Car Magazin’in açıklamalarına göre, gelecek olan sekizinci nesil M5, elektrik motorundan güç alacak. BMW dendiğinde, araba tutkunlarının aklına her zaman içten yanmalı ve ses çıkaran motorlar gelir. Fakat Tesla, arabaların gücünü elektrikli motorlardan da alabileceğini gösterdi. Bunu doğaya daha az zarar vererek yapan Tesla, büyük araba üreticilerine ilham vermiş gibi gözüküyor.

Sekizinci Nesil BMW M5, elektrikli motorla gelebilir

Söylentiler doğruysa BMW’nin sekizinci nesil M5’i, tamamen elektrikli olan ilk M otomobili olacak. Fişli Hibrit (PHV) veya tamamen elektrikli olarak gelebileceği düşünülen araçların, 2024 yılında duyurulması planlanıyor. Fişli Hibrit (PHV) modelinin, yakın zamanda tanıtılacak X8 M’le aynı motoru kullanması bekleniyor. Çift turbolu, 4,4 litre V8 içten yanmalı motora 750 beygir gücünde (559 kW) bir elektrikli motorun eşlik edeceği konuşulanlar dahilinde.

M5’in full elektrikli versiyonu ise, Gen V tipi pillerle gelecek. Car Magazinin yaptığı açıklamalara göre, BMW, arabasında kullanacağı pilleri değiştirerek Tesla’nın kullandığı yuvarlak pilleri tercihe edebilir. Güvenlik ve ek performans sağlayan bu pillerin, arabaya kararlılık sağladığını da ekleyelim.

Arabanın enerji hücresi 135 kWsa olarak derecelendirilmiş ve bu hücreye güç sağlamak için 350 kW’a kadar olan 400 V şarj cihazı bağlanabilir. BMW performans konusunda belki kendine Porshe’yi rakip alarak şarj cihazı kapasitesini arttırabilir. Porsche, yeni çıkarttığı Taycan modelinde 900 V’luk şarj aleti kullanıyor.

Son olarak, sekizinci nesil BMW M5’in full elektrikli verisyonunda, maksimum menzilin 700 km olacağını varsayıyoruz. 1006 beygir gücüne (750 kW) sahip olması beklenen araç, 0’dan 100’e 2,9 saniyede çıkabilir.